Держспецзв’язку попереджає про кібератаку на українських операторів і провайдерів телекомунікацій

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомила про розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Безоплатна первинна правова допомога".

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку у Telegram.

Зазначається, що листи надходять з електронної адреси в домені gov.ua (вірогідно, скомпрометованої) та мають вкладення "Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar", захищене паролем.

Як, зауважують у відомстві, зазначений RAR-архів містить документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", відкриття якого в остаточному підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми DarkCrystal RAT.

"Зважаючи на email-адреси отримувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України", – йдеться у повідомленні.

Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0113. Зазначається, що ці ж зловмисники у червні вже здійснювали кібератаку на медійні організації України.