Нацбанк зменшив продаж валюти за тиждень до $933 мільйонів

Обсяг продажу валюти Національним банком з 20 по 24 червня знизився до $933,02 млн з $1,05 млрд тижнем раніше.

Про це йдеться в інформації Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна

Так, за минулий тиждень регулятор придбав $7,5 млн, що в діапазоні обсягів останніх шести тижнів (від $5,5 млн до $8,3 млн).

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні та знизити тиск на міжнародні резерви країни.

Раніше з 21 травня Нацбанк скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. До цього стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.

Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном – до еквівалента 50 тис. грн на місяць.

Ці заходи дозволили у перші два тижні знизити обсяги інтервенцій, проте минулого тижня вони знову зросли, вдруге з початку війни перевищивши $1 млрд.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ у травні зросли до $3,4 млрд з $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що у червні міжнародна фінансова підтримка України збільшиться до $4,8 млрд з $1,5 млрд у травні. На таке зростання розраховує також і Нацбанк країни, чиї міжнародні резерви в травні скоротилися приблизно на $2 млрд – до $25,1 млрд. Однак поки що з початку місяця міжнародне фінансування становило близько $1,5 млрд, тоді як чистий продаж Нацбанку в цей період оцінюється у $3 млрд чи навіть більше.

Всього з початку року по 24 червня Нацбанк придбав на ринку $1,84 млрд та 110,97 млн євро, а продав $12,15 млрд та 1,78 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,19 млрд 110,97 млн євро, а продаж $9,38 млрд та 1,78 млрд євро.