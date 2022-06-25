"Укрпошта" 28 червня випустить марку "Українська мрія"

"Укрпошта" з 28 червня вводить в обіг нову поштову марку "Українська мрія".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вона уособлює незламність і волю українців: знищено літак, проте знищити українську мрію, прагнення до свободи не можливо. А головною мрією кожного є перемога над ворогом, яку українці наближають, працюючи кожен на своєму напрямку", – йдеться у повідомленні.

Тираж нової марки – 3 млн штук. Її можна придбати у відділеннях "Укрпошти" або в онлайн-магазинах. Також до поштової марки випущено художній конверт та листівку. Крім того, запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марок.

В "Укрпошті" наголосили, що діятимуть обмеження на кількість придбання марки. Один клієнт може замовити на одне замовлення не більше 2 маркових аркушів, 5 конвертів, 5 листівок.

Погашення штемпелями "Перший день" відбудуться 28 червня в Києві та Гостомелі, а спецпогашення "Українська мрія" – у всіх філіях "Укрпошти". Штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на київському головпоштамті.

У компанії розповіли, що основою ескізів нової поштової марки, конвертів, карток та штемпелів став малюнок 11-річної Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області, на якому найбільше повітряне судно летить до зірок та прикрашене рожевими квітами. Саме ця робота дівчинки стала призером Всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій "Що для мене Україна?", який відбувся минулого року в межах відзначення 30-річчя Незалежності України.