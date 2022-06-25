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Канада (443) Росія (11599) актив (82)

Парламент Канади дозволив конфіскацію російських активів та передачу їх Україні

Новини БізнесЦензор Влада Фінанси

канада

Канадський парламент завершив ратифікацію законодавчих змін, які дають право уряду конфісковувати заморожені санкціями російські кошти.

Відповідні зміни до санкційного законодавства були ухвалені у рамках впровадження державного бюджету, схваленого Сенатом у п’ятницю. Хоча вони торкнуться не лише російських коштів, саме Україна може стати першим реципієнтом, передає Укрінформ. 

Для набуття цими законодавчими змінами чинності їх ще має схвалити генерал-губернатор Канади, що очікується вже найближчим часом.

Зазначимо, що цим рішення уряду надається право конфісковувати заморожені, відповідно до канадських санкцій, активи й передавати їх стороні, яка постраждала від дій підсанкційних осіб. Канада стала першою країною світу, яка пішла на такий крок.

Наразі Канада не має юридичного механізму вилучення замороженого санкціями майна й коштів, тому цей законопроєкт має закрити цю юридичну прогалину. Канадський антиросійський санкційний список – один із найдовших у світі, до нього внесено близько 1400 юридичних та фізичних осіб, всі кошти та майно яких на території країни заморожено. Однак, точна сума заморожених коштів та ціна майна – невідомі.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
Дякуємо Канаді - нашому стратегичному союзнику!
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25.06.2022 11:43
+3
Нужно скорее, чтобы все так делали и Россия видела, что нанося удары по Украине, Украине все больше поддержка и все деньги России пойдут же Украине! Скорость важна, и нужно быстрее действовать!
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25.06.2022 22:11
+2
Канада морально правильная и справедливая страна!
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25.06.2022 22:10
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Дякуємо Канаді - нашому стратегичному союзнику!
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25.06.2022 11:43 Відповісти
Відносини Раші і Канади на нулі, це заява, типу, я не буду купувати лід в Зімбабве. У Канаді є турбіна "Сіменс", яку ремонтує Канада. Рашка вже в три рази окупила ціну турбіни, через підвищення ціни газу.
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25.06.2022 14:49 Відповісти
З яких пір рашка виготовляє або ремонтує турбіни Сіменс? )
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26.06.2022 10:39 Відповісти
НЕОБХОДИМО ТАК ЖЕ КОНФИСКОВЫВАТЬ ВСЁ У УКРАИНСКИХ КОРРУПЦИОНЕРОВ КОТОРЫЕ БЕЖАЛИ В КАНАДУ !!!
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25.06.2022 17:50 Відповісти
А тих що не втікли не трогати? )))).
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26.06.2022 08:52 Відповісти
Канада морально правильная и справедливая страна!
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25.06.2022 22:10 Відповісти
Нужно скорее, чтобы все так делали и Россия видела, что нанося удары по Украине, Украине все больше поддержка и все деньги России пойдут же Украине! Скорость важна, и нужно быстрее действовать!
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25.06.2022 22:11 Відповісти
Треба почати із протезів, донорів та зброї, багато зброї і снарядів. Інакше тих кому ************ донори ставатиме все більше.
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26.06.2022 11:00 Відповісти
Нарешті.
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26.06.2022 11:41 Відповісти
радісно
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26.06.2022 12:07 Відповісти
 
 