Парламент Канади дозволив конфіскацію російських активів та передачу їх Україні
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Канадський парламент завершив ратифікацію законодавчих змін, які дають право уряду конфісковувати заморожені санкціями російські кошти.
Відповідні зміни до санкційного законодавства були ухвалені у рамках впровадження державного бюджету, схваленого Сенатом у п’ятницю. Хоча вони торкнуться не лише російських коштів, саме Україна може стати першим реципієнтом, передає Укрінформ.
Для набуття цими законодавчими змінами чинності їх ще має схвалити генерал-губернатор Канади, що очікується вже найближчим часом.
Зазначимо, що цим рішення уряду надається право конфісковувати заморожені, відповідно до канадських санкцій, активи й передавати їх стороні, яка постраждала від дій підсанкційних осіб. Канада стала першою країною світу, яка пішла на такий крок.
Наразі Канада не має юридичного механізму вилучення замороженого санкціями майна й коштів, тому цей законопроєкт має закрити цю юридичну прогалину. Канадський антиросійський санкційний список – один із найдовших у світі, до нього внесено близько 1400 юридичних та фізичних осіб, всі кошти та майно яких на території країни заморожено. Однак, точна сума заморожених коштів та ціна майна – невідомі.
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