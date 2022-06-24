Експорт зерна через західні кордони щомісяця росте на 50%, – Кубраков

В умовах блокади українських морських портів Міністерство інфраструктури щоденно працює над переорієнтацією логістики на суходіл, зокрема, на західні кордони України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Так, задля вирішення глобальної продовольчої кризи, яку спровокувала Росія блокуванням портів, щомісяця нарощуються обсяги експорту зерна на 50%.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі національного телемарафону.

"Ми робимо все від себе можливе і динаміка зараз дуже позитивна. Кожного місяця ми ростемо в обсягах експорту зерна через західні кордони майже на 50%. Якби не було того факту, що урожай попереднього року необхідно терміново експортувати, то ми могли через декілька місяців вийти на нормальний середньомісячний обсяг, який ми мали раніше за допомогою портів", – прокоментував міністр.

Кубраков підкреслив, що деблокада портів в нинішніх умовах є безальтернативним варіантом, тому Україна в партнерстві з міжнародними організаціями та іншими державами працює над створенням механізму для їх розблокування.

Водночас, раніше повідомлялося, що конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, РФ, Туреччини та ООН щодо вирішення питання вивезення зерна із заблокованих російськими військами портів наразі немає.

Як повідомлялося, раніше турецьке інформагентство Anadolu повідомило, що за підсумками переговорів між військовими делегаціями Туреччини і РФ, що відбулися напередодні в Москві, ухвалене рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі за участі Туреччини, Росії, України та ООН для обговорення питання виведення суден із зерном із окупованих портів України.