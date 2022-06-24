Росію і Білорусь позбавили статусу спостерігачів в Енергетичній Хартії

Договірні сторони Енергетичної Хартії позбавили Росію і Білорусь статусу спостерігачів у спільноті, а також призупинили тимчасове застосування Договору до Енергетичної Хартії щодо Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

Як повідомляється, відповідні рішення було ухвалено на спеціальній сесії Конференції Енергетичної Хартії, що пройшла 24 червня у Брюсселі.

Ці питання було включено до порядку денного сесії за наполяганням української сторони, представленої на засіданні Міністерством енергетики України.

"Держава-агресор, що, порушує міжнародні угоди, зневажає права інших держав і народів, як і її сателіт, заслуговують на міжнародну ізоляцію, у тому числі в енергетичних спільнотах та організаціях", – прокоментував рішення міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначається, що після повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України Міністерство енергетики України неодноразово виступало з ініціативою щодо позбавлення росії статусу спостерігача в Енергетичній Хартії, а також призупинення тимчасового застосування Договору до Енергетичної Хартії щодо Білорусі.

Договір про Енергетичну хартію є багатосторонньою угодою, підписаною близько 60 країнами, а також Європейським Союзом. Хартія закріплює основні принципи співпраці, зокрема у сфері захисту іноземних інвестицій, встановлює транзитні правила до енергетичних систем та механізми вирішення суперечок між договірними сторонами, інвестори та приймаючими державами.

Росія і Білорусь підписали Договір про Енергетичну Хартію, однак так і не ратифікували його. Водночас Білорусь застосувала Договір тимчасово.