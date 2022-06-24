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"Нафтогаз" заперечує причетність до плутатини з оплатою за газ у травні

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газ

Газопостачальна компанія (ГК) "Нафтогаз України" заперечує свою причетність до ситуації з розрахунками за газ, в якій опинилася частина з 10 млн українських домогосподарств, які раніше отримували газ від 17 постачальників під брендом "Твій Газзбут" (104.ua) та ТОВ "Одесагаз- Постачання".

Як повідомляє пресслужба НАК, ГК "Нафтогаз України" отримала інформацію про припинення газопостачання для цих споживачів, після чого вони стали автоматично отримувати газ від постачальника "останньої надії" лише після 10 червня, під час процесу формування рахунків.

В компанії також стверджують, що рішення про підключення цих споживачів до реєстру клієнтів "Нафтогазу" постфактум з 1 травня 2022 року ухвалив Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ). Тому в "Нафтогазі" пропонують звертатися за роз’ясненнями до цієї компанії або до попереднього постачальника газу, які мали завчасно попередити споживачів про свою нездатність продовжувати постачання газу.

За даними проєкту "ГазПравда", створеного за участі підприємств групи "Нафтогаз", багато українців не знали про зміну постачальника газу і встигли сплатити за постачання палива у травні газзбутам або мали переплату за паливо. Водночас тепер вони мають ще раз платити за спожитий у травні газ "Нафтогазу". Крім того, для цього потрібно отримати новий номер особового рахунку.

Видання зазначає, що сплачені за травень попередньому постачальнику кошти можуть бути розцінені як переплата, а при зміні постачальника газу переплата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить. Також переплату за постачання газу не можна переадресувати на оплату за розподіл (доставку) газу.

Проте можливо повернути кошти на свій рахунок. Для цього слід звернутися до попереднього постачальника газу та написати заяву у довільній формі, обов’язково вказавши номер особового рахунку.

Надіслати заяву можна поштою на офіційну адресу вашого старого постачальника. Також заяву можна надіслати електронним листом на офіційну електронну адресу, в такому випадку слід надсилати підписану фото копію заяви.

До заяви необхідно додати наступні документи:

  • копію паспорта власника особового рахунку (1,2 сторінки та реєстрація);
  • копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;
  • довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписка з Приват24);
  • копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата.
  • Усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис "згідно з оригіналом", дату та підпис.

Детальніше читайте на сайті "ГазПравди".

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Як повідомлялося, 2 червня "Нафтогаз" повідомив, що з 1 червня постачальники газу, які обслуговують 8,8 млн українських домогосподарств, не можуть виконувати свою роботу. Відтак ці споживачі перейшли до постачальника "останньої надії", функції якого виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

15 червня ГК "Нафтогазу України" заявила про включення до свого реєстру 8,8 млн колишніх клієнтів газопостачальних компаній під брендом "Твій газзбут" та "Одесагаз-Постачання" з 1 травня, ціна газу для них встановлена на рівні 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування). 

За даними телеграм-каналу Монополіст, з 1 травня укладені минулого року договори постачальників з групи "ЙЕ Енергія" (облгаззбути) Дмитра Фірташа з "Нафтогазом" на продаж пільгового газу для населення по 7,42 грн/куб припинили свою дію. А нові "Нафтогаз" не став укладати.

У підсумку, за словами голови правління "Нафтогазу" Юрія ВітренкА, починаючи з останніх місяців, фактично всі побутові споживачі – 97,6% – отримують газ безпосередньо від "Нафтогазу". Він також повідомив, що після рішення уряду про передачу облгазів групи РГК Дмитра Фірташа в управління "Нафтогазу" компанія сконцентрує понад 60% на ринку розподілу газу.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+16
Рішення про передачу облгазів фірташа було ухвалено в середині червня, тому заяви нафтогазу про те, що в травні саме вони постачали газ -цинічна брехня. Я взагалі не розумію, хто і яким чином забороняє облгазу перерахувати переплачені кошти споживачів нафтогазу або перекинути їх у себе на доставку. Просто фірташу в якості компенсації дозволили залишити собі травневу оплату населення за газ, а лохів знову заплатять. А через деякий час буде чергова новина про мільйонні премії вітренкам та купівлю ними нових бентлі. Люди зараз рахують кожну копійку , а гниди продовжують вже навіть не красти, а цинічно мародерити країну.
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24.06.2022 23:03
+12
Все зробили через дупу. Тепер треба вибивати переплату.
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24.06.2022 20:37
+8
Эта сволочная контора-сборище дебилов и узаконеных рэкетиров.Каждый месяц насчитывают какие то несуществующие платежки по своим каким то неведомым желаниям и вгоняют в несуществующие долги.Хоть передавай-показания,хоть не передавай,им пох... Контролеры ходят раз год и им тоже пох... что ты не жил в квартире большую часть времени,не потреблял,на счетчике у тебя реальные показания,но они каждый месяц насчитывают тебе какое то усредненное потребление,в итоге-долги и сношение мозга.Куда не обращайся,ни жалуйся,бесполезно.У человека жизнь в Украине,должна быть посвящена лишь тому,чтоб никуда не ездить,ни пить,ни есть-вовремя передать показания,оплатить коммуналку и сдохнуть за свою страну,взяв насильно врученную повестку,потому что ты собой должен всем,а страна не должна тебе ни х... и относится как к холопу,скотине и крепостному,нравится это кому читать и слышать,или нет,но у меня лично такие ощущения
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25.06.2022 10:22
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Все зробили через дупу. Тепер треба вибивати переплату.
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24.06.2022 20:37 Відповісти
Рішення про передачу облгазів фірташа було ухвалено в середині червня, тому заяви нафтогазу про те, що в травні саме вони постачали газ -цинічна брехня. Я взагалі не розумію, хто і яким чином забороняє облгазу перерахувати переплачені кошти споживачів нафтогазу або перекинути їх у себе на доставку. Просто фірташу в якості компенсації дозволили залишити собі травневу оплату населення за газ, а лохів знову заплатять. А через деякий час буде чергова новина про мільйонні премії вітренкам та купівлю ними нових бентлі. Люди зараз рахують кожну копійку , а гниди продовжують вже навіть не красти, а цинічно мародерити країну.
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24.06.2022 23:03 Відповісти
так,сам платіжку отримав 20 червня де і було повідомлено про ці обставини,зараз мільйони людей підуть пороги оббивати бо комусь треба бюрократію розводити..
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26.06.2022 12:29 Відповісти
Бардак звісно. З ДТЕК ще гірша ситація, вони знімають іноді помилкові показники, потім у них по розрахунки виходить "мінус" скількись тисяч кіловат, які просто зникають, а в наступному місяці виставляють рахунок за ці скількись тисяч кіловат.
Можна було б списати на помилки, але УСІ помилки ДТЕКу в їх користь
Коли вже держава наведе порядок у цьому болоті з постачальниками
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25.06.2022 06:02 Відповісти
Все як завжди: монополісти та чиновники між собою порішали, намутили, а винні дурні українці...
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25.06.2022 09:11 Відповісти
Эта сволочная контора-сборище дебилов и узаконеных рэкетиров.Каждый месяц насчитывают какие то несуществующие платежки по своим каким то неведомым желаниям и вгоняют в несуществующие долги.Хоть передавай-показания,хоть не передавай,им пох... Контролеры ходят раз год и им тоже пох... что ты не жил в квартире большую часть времени,не потреблял,на счетчике у тебя реальные показания,но они каждый месяц насчитывают тебе какое то усредненное потребление,в итоге-долги и сношение мозга.Куда не обращайся,ни жалуйся,бесполезно.У человека жизнь в Украине,должна быть посвящена лишь тому,чтоб никуда не ездить,ни пить,ни есть-вовремя передать показания,оплатить коммуналку и сдохнуть за свою страну,взяв насильно врученную повестку,потому что ты собой должен всем,а страна не должна тебе ни х... и относится как к холопу,скотине и крепостному,нравится это кому читать и слышать,или нет,но у меня лично такие ощущения
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25.06.2022 10:22 Відповісти
Лайкаю, згідний на 100%, але приємніше було б читати українською
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26.06.2022 00:09 Відповісти
З 1 травня Нафтогаз продавав газ, але про це повідомили в середині червня, коли люди розрахувались за спожитий і частина навіть оплатила аванс. бо закликали наперед вносити гроші. Тепер так просто гроші не повернуть, бо хто б не платив, звертатися повинен тільки власник особового рахунку.
В газзбуті кажуть, що вони не при чому , приносьте копії документів, але це тільки на 2 місяці, бо з 1 липня треба вибрати заново постачальника і зможете знову обрати газзбут. В нафтогазі говорять, що це вже назавжди і газзбутам капут., тому гроші надлишкові переводьте.
В результаті нічого не зрозуміло, а з передплатою фігня і морока виходить.

В селах газзбут для повернення коштів необхідно заново укласти договір на постачання в Газі, вартість 300 грн.
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25.06.2022 12:25 Відповісти
фумля мозгоyoby. Совок тупий. Коли вже таке буде в минулому!
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26.06.2022 23:23 Відповісти
" а при зміні постачальника газу переплата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить."

а задолженость тоже не переходит?
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25.06.2022 13:54 Відповісти
Хороший вопрос!Жду ответа.
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25.06.2022 17:29 Відповісти
Можешь проверить. Только вчера пришла постанова суда за жалких 600 грн. которые необоснованно были начислены при переходе от фирташевской конторы к нафтогазу полтора года назад.решил принципиально не платить и послать их на хер.ходил разбирался с платежками,писал заявы и письма в НКРЕ.потом просто забил.
Не поленились ****** в суд подать,слупить проценты за инфляцию и ещё и за судовой сбор надо платить.
Хотя во время военного положения запрещено взыскивать долги за коммунальные платежи но им по уй.
юрист сказал,если заняться нечем то судись.
Это система и против нее не попрешь,при каждом поставщике юрфирма на доверенности сидит и с этого имеет.
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25.06.2022 23:56 Відповісти
З переплатою зрозуміло. Не повертається. А що з боргом? Теж зникає?
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25.06.2022 23:04 Відповісти
Оголосити про оплату за травень було не можливо!? У вас цілий інформаційний марафон цілодобовий!!! Це ганьба так робити!!!!!😡😡😡😡
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26.06.2022 11:23 Відповісти
ТзОВ Оператор ГТСУ підпорядковане Кабінету Міністрів. Своїм рішенням про передачу споживачів Газзбутів до Нафтогазу України Кабмін зробив бардак. Тепер нехай Шмигаль разом з Макогоном візьмуть макітру і позичать розуму, і зроблять так щоб оплати були автоматично перекинуті з старих рахунків на нові. Газзбут та Нафтогаз мають свої реквізити в Ощадбанку. Це зробити не складно. В іншому разі пропоную писати скарги в Європейський суд з прав людини на ОГТСУ так, як він знаходиться в державному підпорядкуванні.
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26.06.2022 22:36 Відповісти
 
 