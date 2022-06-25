Один з найбільших виробників продовольства у світі продає свій завод в Україні
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Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Агро-Ормс" (Старокостянтинів Хмельницької області), що входить до складу холдингу A'SPIK Group, придбати ТОВ "Юкрейніан Шугар Компані" (Первомайське Миколаївської області), дочірню компанію великого міжнародного виробника продуктів харчування ED&F Man.
Відповідне рішення держрегулятор ухвалив на засіданні 23 червня, передає Інтерфакс-Україна.
A’SPIK Group шляхом купівлі "Юкрейніан Шугар Компані" отримає контроль над Засільським цукровим заводом, розташованим у смт Первомайське. У 2018 році підприємство було найбільшим цукровим заводом в Україні з потужністю переробки до 6 тис. тонн цукрових буряків на добу. Наразі роботу підприємства зупинено.
Міжнародна корпорація ED&F Man придбала цукровий завод у 2006 році та провела його капітальну реконструкцію.
ED&F Man є одним із найбільших у світі постачальників продуктів харчування, цукру, спецій, кормів для тварин, тропічних масел, гуми, біопалива та кави, які реалізує через мережу офісів та агенцій у 50 країнах світу.
A'SPIK Group спеціалізується на виробництві цукру, вирощуванні цукрових буряків, зернових культур, сої, кукурудзи, а також тваринництві. ТОВ "Старокостянтинівцукор" та ПАТ "Шепетівський цукровий комбінат", що входять до групи, спеціалізуються на переробці цукрових буряків, виробництві цукру, патоки, гранульованого жому.
Згідно з даними на її сайті, компанія входить до топ-5 найбільших виробників цукру в Україні.
У Державному реєстрі юросіб та фізосіб-підприємців зазначено, що кінцевим бенефіціаром ТОВ "Агро-Ормс" є власник A'SPIK Group Олександр Співак.
ТОВ "Агро-Ормс" у 2018 році отримало 244,5 млн грн виручки, а у 2019 році – 263 млн грн (+7,5%). Його чистий прибуток у 2018 році склав 126,7 млн грн проти 86,4 млн грн у 2019 році (-31,8%).
Фінрезультати компанії за 2020 рік відсутні, проте за дев'ять місяців 2021 року вона отримала 241,3 млн грн виручки та 114,8 млн грн чистого прибутку.
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Авжеж петро петрович непереможний і саме головне,що треба пам'ятати бидлу,що всевкралаівсіхпродалаюльканакаблукаххіхікаючизпутінимнакалясці.
«ПР»при владі з2010року,а в усьому винна невістка.
Ні, хлопці, армія не в змозі зробити "рішучі дії, направлені на демократизацію суспільства". Порох он робив "децентралізацію", але більшість навіть не зрозуміла шо воно таке та навіщо воно треба. Це й є основна проблема - більшість українців не сприймають ідею "дійсної демократизації".