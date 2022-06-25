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купівля (1258) виробництво (1154) дозвіл (162) цукор (251) Антимонопольний комітет (1365)

Один з найбільших виробників продовольства у світі продає свій завод в Україні

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

man

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Агро-Ормс" (Старокостянтинів Хмельницької області), що входить до складу холдингу A'SPIK Group, придбати ТОВ "Юкрейніан Шугар Компані" (Первомайське Миколаївської області), дочірню компанію великого міжнародного виробника продуктів харчування ED&F Man.

Відповідне рішення держрегулятор ухвалив на засіданні 23 червня, передає Інтерфакс-Україна.

A’SPIK Group шляхом купівлі "Юкрейніан Шугар Компані" отримає контроль над Засільським цукровим заводом, розташованим у смт Первомайське. У 2018 році підприємство було найбільшим цукровим заводом в Україні з потужністю переробки до 6 тис. тонн цукрових буряків на добу. Наразі роботу підприємства зупинено.

Міжнародна корпорація ED&F Man придбала цукровий завод у 2006 році та провела його капітальну реконструкцію. 

ED&F Man є одним із найбільших у світі постачальників продуктів харчування, цукру, спецій, кормів для тварин, тропічних масел, гуми, біопалива та кави, які реалізує через мережу офісів та агенцій у 50 країнах світу.

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A'SPIK Group спеціалізується на виробництві цукру, вирощуванні цукрових буряків, зернових культур, сої, кукурудзи, а також тваринництві. ТОВ "Старокостянтинівцукор" та ПАТ "Шепетівський цукровий комбінат", що входять до групи, спеціалізуються на переробці цукрових буряків, виробництві цукру, патоки, гранульованого жому.

Згідно з даними на її сайті, компанія входить до топ-5 найбільших виробників цукру в Україні.

У Державному реєстрі юросіб та фізосіб-підприємців зазначено, що кінцевим бенефіціаром ТОВ "Агро-Ормс" є власник A'SPIK Group Олександр Співак.

ТОВ "Агро-Ормс" у 2018 році отримало 244,5 млн грн виручки, а у 2019 році – 263 млн грн (+7,5%). Його чистий прибуток у 2018 році склав 126,7 млн ​​грн проти 86,4 млн грн у 2019 році (-31,8%).

Фінрезультати компанії за 2020 рік відсутні, проте за дев'ять місяців 2021 року вона отримала 241,3 млн грн виручки та 114,8 млн грн чистого прибутку.

Автор: Галина Ялівець
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Що за@бала корупія «патріотів»?
Авжеж петро петрович непереможний і саме головне,що треба пам'ятати бидлу,що всевкралаівсіхпродалаюльканакаблукаххіхікаючизпутінимнакалясці.
«ПР»при владі з2010року,а в усьому винна невістка.
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25.06.2022 11:01 Відповісти
"накидався"?.. То веди себе пристойно -- йди поспи!..
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25.06.2022 19:24 Відповісти
бачуть що кронти ..даде кацапи свій бізнес попродавали за неділю до початку війни
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25.06.2022 12:36 Відповісти
Война делает все дешевле и можно подешевке покупать все, а потом война закончится и цены взлетят и то, что сейчас за копейки можно купить, хоть риск войны, но если войну пережить, то потом можно будет деньги умножать! Допустим недвижимость из за войны упала в цене, а после войны она взлетит. Кризис - это новые возможности. Но риски - это угроза и можно прогореть, если война зацепит недвижимость допустим, которую из за кризиса купили дешевле, но если покупать недвижимость с расчетом на самую безопасную локацию, как Киев допустим, который сейчас с мощной системой ПВО, что ракеты все сбивают. Или Львов, который хочет Польша защищать от ракет. Тоже касается заводов или чего угодно. Все становится дешевле. Зато потом инвестиции умножаться. И сейчас недвижимость можно сдавать и получать пассивный доход, а потом взлетит цена после войны и можно на пике цены продать и заработать много денег.
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25.06.2022 13:49 Відповісти
Не пускают на заработки❗За что покупать❓
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25.06.2022 14:36 Відповісти
как бы потом не оказалось, что у нас в стране новый олигархический клан, связаный с кварталом
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25.06.2022 18:43 Відповісти
Що 1нше, кр1м ол1гарх1чного клану чи крим1налу у влад1 можна оч1кувати в Укра1н1? Та не мае значення, будуть з кварталу чи н1. Х1ба досв1д 30 рок1в незалежност1 Укра1ни не показав, на що здатн1 розгублен1, неп1дготовлен1 та знев1рен1 у можливост1 жити по-людськ1 виборц1? Немае р1шучих людей, здатних на активн1 д11, направлен1 на д1йсну демократизац1ю сусп1льства. Над1я на радикальн1 зм1ни з допомогою Укра1нсько1 Арм11 ще зостаеться, але всяке може бути, дуже вже притаманн1 майже ус1м людям "маленьк1 людськ1 слабкост1".
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25.10.2022 21:11 Відповісти
вот саме цього я й боюсь. Весь досвід за 30 років доводить, що українці сприймають демократію за "бардак" і "слабкість", і міняють Юща на Яника або Пороха на Скомороха з монобільшістю. Не подобається українцям демократія, їм більше до вподоби "сильна рука", "ефективни господарі" а-ля путін або лукашенка, ну а зараз нова тенденція - надати повноваження армії, зробити з України латиноамериканську військову хунту.

Ні, хлопці, армія не в змозі зробити "рішучі дії, направлені на демократизацію суспільства". Порох он робив "децентралізацію", але більшість навіть не зрозуміла шо воно таке та навіщо воно треба. Це й є основна проблема - більшість українців не сприймають ідею "дійсної демократизації".
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30.10.2022 12:17 Відповісти
 
 