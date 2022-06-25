Один з найбільших виробників продовольства у світі продає свій завод в Україні

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Агро-Ормс" (Старокостянтинів Хмельницької області), що входить до складу холдингу A'SPIK Group, придбати ТОВ "Юкрейніан Шугар Компані" (Первомайське Миколаївської області), дочірню компанію великого міжнародного виробника продуктів харчування ED&F Man.

Відповідне рішення держрегулятор ухвалив на засіданні 23 червня, передає Інтерфакс-Україна.

A’SPIK Group шляхом купівлі "Юкрейніан Шугар Компані" отримає контроль над Засільським цукровим заводом, розташованим у смт Первомайське. У 2018 році підприємство було найбільшим цукровим заводом в Україні з потужністю переробки до 6 тис. тонн цукрових буряків на добу. Наразі роботу підприємства зупинено.

Міжнародна корпорація ED&F Man придбала цукровий завод у 2006 році та провела його капітальну реконструкцію.

ED&F Man є одним із найбільших у світі постачальників продуктів харчування, цукру, спецій, кормів для тварин, тропічних масел, гуми, біопалива та кави, які реалізує через мережу офісів та агенцій у 50 країнах світу.

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A'SPIK Group спеціалізується на виробництві цукру, вирощуванні цукрових буряків, зернових культур, сої, кукурудзи, а також тваринництві. ТОВ "Старокостянтинівцукор" та ПАТ "Шепетівський цукровий комбінат", що входять до групи, спеціалізуються на переробці цукрових буряків, виробництві цукру, патоки, гранульованого жому.

Згідно з даними на її сайті, компанія входить до топ-5 найбільших виробників цукру в Україні.

У Державному реєстрі юросіб та фізосіб-підприємців зазначено, що кінцевим бенефіціаром ТОВ "Агро-Ормс" є власник A'SPIK Group Олександр Співак.

ТОВ "Агро-Ормс" у 2018 році отримало 244,5 млн грн виручки, а у 2019 році – 263 млн грн (+7,5%). Його чистий прибуток у 2018 році склав 126,7 млн ​​грн проти 86,4 млн грн у 2019 році (-31,8%).

Фінрезультати компанії за 2020 рік відсутні, проте за дев'ять місяців 2021 року вона отримала 241,3 млн грн виручки та 114,8 млн грн чистого прибутку.