Євросоюз відклав питання обмеження цін на російський газ, – Драгі

Євросоюз відклав розгляд ідеї про встановлення обмеження ціни на газ з Росії, оскільки країни ЄС побоюються, що російська сторона у відповідь може ще більше обмежити постачання палива.

Про це прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі за підсумками саміту ЄС розповів італійському телеканалу TGcom24, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні головний контраргумент – це побоювання, що Росія ще більше скоротить постачання", – сказав італійський прем’єр.

Він також зауважив, що за нинішніх високих цін на газ РФ може постачати менше палива і все одно отримувати більші доходи.

Драгі наголосив, що він цього тижня пропонував колегам з ЄС провести у липні позачерговий саміт на тему енергетики, але отримав відмову.

"Мені відповіли, що ми поки що не маємо висновків експертів, які можна було б обговорити", –пояснив Драгі.

Водночас він запевнив, що суттєвих проблем із заповненням італійських газосховищ до зимового сезону немає, незважаючи на зниження обсягів постачання з Росії.

"У тому, що стосується наших газосховищ все йде дуже добре. Ми ведемо підготовку до зими", – наголосив голова італійського уряду.

При цьому прем'єр нагадав, що Італія взяла курс на зниження залежності від газу.

"У тому, що стосується залежності від російського газу, то минулого року на РФ припадало 40% постачань, а зараз це – 25%", – додав Драгі.

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Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.