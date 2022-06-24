Кабмін призначив нового керівника Держагентства з інфраструктурних проєктів

Кабінет міністрів призначив новим головою Державного агентства інфраструктурних проектів Костянтина Гуру.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №506-р від 21 червня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Гура раніше обіймав посаду першого заступника голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, а також тимчасово виконував обов'язки голови цього Держагентства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 червня звільнив Олену Криворучко з посади голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України.

Вона обіймала посаду голови Держінфрапроєкту з грудня минулого року.