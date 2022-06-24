МАГАТЕ направила інспекторів для проведення перевірок на Південноукраїнській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило інспекторів для проведення необхідних перевірочних заходів на Південноукраїнській АЕС.

Про це йдеться в повідомленні агентства з посиланням на гендиректора цієї організації Рафаеля Маріано Гроссі, передає Інтерфакс-Україна.

"Цього тижня я направив в Україну інспекторів щодо гарантій для проведення необхідних перевірочних заходів на Південноукраїнській АЕС", – зазначив Гроссі.

Як заявили в агентстві, МАГАТЕ продовжує отримувати дані про гарантії ядерної та експлуатаційної безпеки від своїх систем передачі даних, встановлених на діючих АЕС в Україні, та від Чорнобильської АЕС.

За інформацією МАГАТЕ, станом на 24 червня в Україні перебувають у роботі 8 із 15 діючих атомних енергоблоків, у тому числі три на Рівненській АЕС, по два – на Запорізькій АЕС та Південноукраїнській АЕС та один – на Хмельницькій АЕС. 7 інших енергоблоків зупинено для проведення планово-попереджувальних ремонтів або вони перебувають у резерві.

"Україна повідомила, що системи безпеки залишаються в робочому стані на чотирьох АЕС, і вони, як і раніше, мають доступне зовнішнє електропостачання", – підкреслили в МАГАТЕ.

Раніше Гроссі очолив дві місії МАГАТЕ з надання допомоги – наприкінці квітня він із командою експертів відвідав Чорнобильську АЕС, а у березні очолив місію МАГАТЕ на Південноукраїнську АЕС. Тоді він зазначив, що особиста присутність фахівців МАГАТЕ на місцях "допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка могла б призвести до серйозних наслідків у сфері охорони здоров'я та у сфері захисту навколишнього середовища як в Україні, так і за її межами".

Як повідомлялося, ввечері 31 березня Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що російські окупаційні війська залишили територію Чорнобильської АЕС, яка була захоплена з 24 лютого.

Раніше Гросі припускав, що МАГАТЕ зможе направити своїх інспекторів для роботи на українських атомних станціях в умовах війни.