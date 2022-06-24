Росія обмежила транзит товарів залізницею через Білорусь до Польщі

ВАТ "Російська залізниця" призупинило навантаження окремих вантажів, що йдуть транзитом через Білорусь до Польщі.

Як повідомили в російські компанії, обмеження на адресу Польщі запроваджено з 23 червня і до рішення про їх скасування, передає Інтерфакс.

В РЖД уточнилиї, що "зупинено навантаження низки вантажів, які прямують транзитом через Білорусь до Польщі".

Водночас російський перевізник запевняє, що "про повне припинення перевезень у сполученні з Польщею не йдеться".

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Як повідомлялося, минулої суботи Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Напередодні Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.

Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.