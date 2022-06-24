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"Укрпошта" отримала дозвіл АМКУ на придбання найменшого в Україні банку, – голова компанії

Новини БізнесЦензор Фінанси Корпоративні відносини

смелянский

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл державній "Укрпошті" на придбання "Альпарі Банку".

Про це голова правління "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив у Telegram.

"Дякуємо АМКУ за позитивне рішення. Дякуємо тим, хто нас підтримував. Готуємо останній крок – рішення Національного банку України (НБУ)", – написав Смілянський.

Як повідомлялося, у січні "Укрпошта" звернулась до Антимонопольного комітету з запитом про надання попередніх висновків щодо необхідності одержання дозволу на концентрацію у вигляді придбання понад 50% акцій АТ "Альпарі Банк".

За даними ЗМІ, "Укрпошта" вже досягла домовленості щодо купівлі АТ "Альпарі банк" за 260 млн грн. Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури вже погодили відповідну угоду. 

АТ "Альпарі Банк" за розміром є одним найменшим банком в Україні, він має лише одне відділення у Києві. За даними НБУ, станом на початок року його активи становили 229,8 млн грн, зобов'язання – 29,7 млн грн, капітал – 200,1 млн грн.

Бенефіціаром банку вказаний Бахтарі Хедаятоллах, головою правління – Ігор Францкевич, а головою наглядової ради – експрезидент Віктор Ющенко.

Нагадаємо, у травні минулого року голова "Укрпошти" Ігор Смілянський оголосив, що компанія прийняла рішення придбати банк та оголосила тендер на 3,5 млн грн на послуги оцінювача, який зможе визначити установу для покупки.

Автор: Михайло Орлюк
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это даже не дибилы - это хуже дна, одно отделение)) , нахера вам оно придурки?? лицензия нужна?, так вчем проблема взять в НБУ лицензию вы же все чинуши на наших налогах??? за 200 млн капитала на бумаге вы платите 260, причем какие там активы -я думаю максимум 20% живых включая ющенко))
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24.06.2022 19:37 Відповісти
все станет ясно если проанализировать личность Бахтарі Хедаятоллаха трах-тибитох-его трах
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24.06.2022 23:26 Відповісти
он гражданин Украины, прописан в Ирпене
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24.06.2022 23:29 Відповісти
Як ви просто говорите "взять в НБУ ліцензію". Банківську ліцензію просто так не видають. Після 2014 року в Україні видано всього одну банківську ліцензію - банку "Кристалом". Та йто, як перехідному банку (через нього планувались виплати вкладникам збанкрутілого "Терра-банку"). Але з часом власники переглянули плани і "Кристалом" став повноцінним банком
Щодо "Альпарі". Мета цього об'єднання - видавати людям банківські кредити та надавати населенню інші банківські послуги через розгалужегу мережу відділень "Укрпошти"
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25.06.2022 08:17 Відповісти
 
 