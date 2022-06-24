"Укрпошта" отримала дозвіл АМКУ на придбання найменшого в Україні банку, – голова компанії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл державній "Укрпошті" на придбання "Альпарі Банку".

Про це голова правління "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив у Telegram.

"Дякуємо АМКУ за позитивне рішення. Дякуємо тим, хто нас підтримував. Готуємо останній крок – рішення Національного банку України (НБУ)", – написав Смілянський.

Як повідомлялося, у січні "Укрпошта" звернулась до Антимонопольного комітету з запитом про надання попередніх висновків щодо необхідності одержання дозволу на концентрацію у вигляді придбання понад 50% акцій АТ "Альпарі Банк".

За даними ЗМІ, "Укрпошта" вже досягла домовленості щодо купівлі АТ "Альпарі банк" за 260 млн грн. Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури вже погодили відповідну угоду.

АТ "Альпарі Банк" за розміром є одним найменшим банком в Україні, він має лише одне відділення у Києві. За даними НБУ, станом на початок року його активи становили 229,8 млн грн, зобов'язання – 29,7 млн грн, капітал – 200,1 млн грн.

Бенефіціаром банку вказаний Бахтарі Хедаятоллах, головою правління – Ігор Францкевич, а головою наглядової ради – експрезидент Віктор Ющенко.

Нагадаємо, у травні минулого року голова "Укрпошти" Ігор Смілянський оголосив, що компанія прийняла рішення придбати банк та оголосила тендер на 3,5 млн грн на послуги оцінювача, який зможе визначити установу для покупки.