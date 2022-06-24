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Новини Макроекономіка
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Євросоюз затвердив виділення Україні 9 мільярдів євро допомоги

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

єс,євросоюз

Європейський Союз надасть 9 млрд євро допомоги Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Цей історичний момент і мова сьогоднішніх висновків довго відкидалися. Ми змінили це з багатьма країнами. Україна – держава у стані війни, і вона не має чим платити за багато державних послуг, тому ми затвердили 9 млрд євро на допомогу", – йдеться у повідомленні канцелярії польського прем'єра у Twitter.

Як повідомлялося, у травні Єврокомісія запропонувала виділити Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги в рамках пакету фінансування, погодженого разом з "Великою сімкою".

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС. Виділення коштів також ще затвердити Європарламент.

За даними джерел агентства, перша виплата з цього пакету допомоги має надійти до України цього літа, хоча раніше ЄС планував затвердити його виділення на початку червня і розпочати збір коштів для його фінансування у липні. У подальшому ЄС планував перерахувати Україні ще три-чотири транші до кінця року.

Автор: Галина Ялівець
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7 ВИМОГ, ЯКІ МАЄ ВИКОНАТИ УКРАЇНА, ЩОБ ЄС НЕ СКАСУВАВ ЇЇ НОВИЙ СТАТУС

(1) реформа Конституційного суду

Україна має нарешті розпочати призначення фахових суддів до КС (А не представників президента), а для цього запровадити систему попереднього відбору суддів.

(2) продовження судової реформи

(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП

(призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, "затвердивши (вже) визначеного переможця конкурсу". Як відомо, Банкова тривалий час, від минулого року, блокує призначення переможця,

(4) боротьба з відмиванням коштів

(5) втілення антиолігархічного закону

(закон має пройти експертизу Венеційської комісії і, за потреби, бути відповідно змінений).

(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським

(7) зміна законодавства про нацменшини.
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24.06.2022 23:56 Відповісти
Добре ж буть Євросоюзом
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25.06.2022 16:10 Відповісти
 
 