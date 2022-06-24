Євросоюз затвердив виділення Україні 9 мільярдів євро допомоги

Європейський Союз надасть 9 млрд євро допомоги Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Цей історичний момент і мова сьогоднішніх висновків довго відкидалися. Ми змінили це з багатьма країнами. Україна – держава у стані війни, і вона не має чим платити за багато державних послуг, тому ми затвердили 9 млрд євро на допомогу", – йдеться у повідомленні канцелярії польського прем'єра у Twitter.

Як повідомлялося, у травні Єврокомісія запропонувала виділити Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги в рамках пакету фінансування, погодженого разом з "Великою сімкою".

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС. Виділення коштів також ще затвердити Європарламент.

За даними джерел агентства, перша виплата з цього пакету допомоги має надійти до України цього літа, хоча раніше ЄС планував затвердити його виділення на початку червня і розпочати збір коштів для його фінансування у липні. У подальшому ЄС планував перерахувати Україні ще три-чотири транші до кінця року.