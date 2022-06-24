Нацполіція арештувала будівлю "Росатома" в центрі Києва. ФОТО

Нацполіція наклала арешт на будівлю в центрі Києва, власником якої є "Росатом" країни-агресора.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, арешт накладено в рамках досудового розслідування за фактом фінансування військової агресії РФ.

"Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива – акціонерне товариство, створене указом президента держави-агресора і безпосередньо підпорядковане корпорації "Росатом" держави-агресора, – має у власності будівлю, розташовану на столичному Подолі. Її площа становить майже 1000 квадратних метрів, а вартість – 60 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Крім того, поліцейські з’ясували, що відомості щодо права власності на цю будівлю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.

В рамках розслідування справи правоохоронці провели обшук у будівлі та на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва наклали на нерухомість арешт.

"Наразі вирішується питання про передачу майна російського акціонерного товариства в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", – додали у Нацполіції.