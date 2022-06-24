Кабмін виділив 1 мільярд на гранти для стартапів

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 24 червня, виділив Міністерству економічного розвитку та торгівлі 1 мільярд гривень для надання грантової підтримки ІТ-стартапам за новою бюджетною програмою "Про реалізацію експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в ІТ-сфері".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Кабмін на ствоєму засіданні також затвердив порядок та строки реалізації цього експериментального проєкту, який триватиме до 1 липня 2024 року.

Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду, сума одного гранту в рамках цієї програми становитиме від 750 тисяч до 3,5 млн грн, кошти розподілятимуть через державний "Український фонд стартапів".

"Головні критерії фінансування: створення 5 робочих місць, а також акцент на розробці нових технологій та рішень. Україна – це країна, яка має живе інноваційне середовище. Україна — це країна, де величезний потенціал для інноваційного бізнесу. Нам дуже важливо зберегти таку економічну спроможність нашої держави", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Як повідомлялося, на засіданні 24 червня Кабмін також виділи 1,8 мільярда гривень на навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій "Старт в ІТ". Ще 24 мільярди гривень Кабмін виділив на надання грантів для закупівлі обладнання для переробної промисловості.

Нагадаємо, 21 червня уряд затвердив три програми безповоротних грантів для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць, а також започаткування власного малого бізнесу. На фінансування цих трьох програм уряд виділив 16 млрд грн.

Раніше Шмигаль анонсував 8 програм, спрямованих на підтримку бізнесу та створення нових робочих місць.