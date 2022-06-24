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Новини IT
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Кабмін (7235) курс (1122) IT-індустрія (217) ІТ-індустрія (473) Денис Шмигаль (1153)

Кабмін виділив 1,8 мільярда на оплату курсів у сфері ІТ для безробітних

Новини БізнесЦензор IT

офис,комп,айти

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 24 червня, виділив Міністерству економічного розвитку та торгівлі 1,8 мільярда гривень для надання державної підтримки суб’єктам господарювання за новою бюджетною програмою "Підтримка заходів з організації професійного навчання осіб за освітніми програмами у сфері ІТ-технологій, графічного дизайну".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Кабмін на засіданні також погодив реалізацію у 2022 році експерименту з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій "Старт в ІТ" та затвердив порядок проведення такого експерименту.

Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду, програма передбачає надання стипендій у розмірі до 30 тисяч гривень на навчання й отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера. Ці кошти можна буде витратити на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації.

За словами голови уряду, загалом ця програма має надати можливість розпочати кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців.

"Ця програма не для студентів, і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри. Держава надає таку можливість. ІТ-вці за останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, тож ми зацікавлені в тому, аби їх кількість лише збільшувалася", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні  24 червня також виділив 24 мільярди гривень на надання грантів на закупівлю обладнання для переробних підприємств.

21 червня Кабмін затвердив три програми безповоротних грантів для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць, а також започаткування власного малого бізнесу. На фінансування цих трьох програм уряд виділив 16 млрд грн.

Раніше Шмигаль анонсував 8 програм, спрямованих на підтримку бізнесу та створення нових робочих місць.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
Під час війни 8 програм по розпилу неіснуючих (запозичених у світового співтовариства) бюджетних коштів. Що означає надання 1,8 млрд. гривень для навчання на курсах, які визначить міністерство цифрової трансформації, ще 16 млрд. на сади і теплиці??? Зараз начасі будувати теплиці в літній час, у жару??? Агов урядовці, а може пенсіонерам щось додати, чи по крайній мірі повернути хоча б частину заборгованості з 2016 року військовим пенсіонерам. А ні, на це коштів немає, а для експериментів, теплиць, ілюзорних онлайн курсів мільярди знаходять. Ніщо , навіть війна, не може зупинити злодіїв у владі.
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25.06.2022 09:18
+5
Владислав Масич, не треба показувати свій інтелект на людях, що, також чекаєш що перепаде з цих програм? Можеш не надіятись, ні теплиць в жару не поставиш, а до курсів ІТ- це як жабі до неба, їх є для кого пиляти. А щодо "моїх" військових пенсіонерів, то вони громадяни України, які по 25-30 років віддали службі державі, а держава від них давно відвернулась. Тому така ситуація, не виконуються рішення судів, а заборгованість по країні в кілька мільярдів, багато померли так і не дочекались того, що вкрали яценюки-гройсмани-реви, гончаруки-шмигалі з лазебними, заборгованість розписують ще на 10 років, більшість пенсіонерів так і не доживуть. Чимало військових пенсіонерів зараз на передовій. Жаль, вік не той, але коли буде зовсім біда, то підуть і 65-70-річні. Не гоже Владислав Мосич обзивати незнайомих людей, а хто розкрадав, то мають давати відповідь правоохоронні органи, а не диванні "спеціалісти".
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25.06.2022 11:15
+3
Влада теледебілів викинула у сраку (або розпиляла) 1.8 млрд наших з вами грошей. Як можна давати людині грант на навчання, якщо вона сама не знає чи зайде йому писати код чи ні?!! Існує статистика, що тільки 20% тих хто іде на курси "вайті в айті" - знаходить роботу, а половина тих хто записався, навіть не проходить 50% курсу. Замість того аби провести якийсь профвідбір з іспитом по результатом якого дають грант, клоуни розкидаються грошима! До того ж є купа можливостей навчатися "вайті" безкоштовно. Наприклад вітчизняна mate academy - там купа спеціальностей. Ще є лайт версія англійською - freecodecamp та ін.
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25.06.2022 17:02
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Під час війни 8 програм по розпилу неіснуючих (запозичених у світового співтовариства) бюджетних коштів. Що означає надання 1,8 млрд. гривень для навчання на курсах, які визначить міністерство цифрової трансформації, ще 16 млрд. на сади і теплиці??? Зараз начасі будувати теплиці в літній час, у жару??? Агов урядовці, а може пенсіонерам щось додати, чи по крайній мірі повернути хоча б частину заборгованості з 2016 року військовим пенсіонерам. А ні, на це коштів немає, а для експериментів, теплиць, ілюзорних онлайн курсів мільярди знаходять. Ніщо , навіть війна, не може зупинити злодіїв у владі.
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25.06.2022 09:18 Відповісти
Заспокойся, кретин) ці ініціативи вже давно потрібно впроваджувати. А твої військові пенсіонери й так норм нажилися на розкраданні армії)
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25.06.2022 09:59 Відповісти
Владислав Масич, не треба показувати свій інтелект на людях, що, також чекаєш що перепаде з цих програм? Можеш не надіятись, ні теплиць в жару не поставиш, а до курсів ІТ- це як жабі до неба, їх є для кого пиляти. А щодо "моїх" військових пенсіонерів, то вони громадяни України, які по 25-30 років віддали службі державі, а держава від них давно відвернулась. Тому така ситуація, не виконуються рішення судів, а заборгованість по країні в кілька мільярдів, багато померли так і не дочекались того, що вкрали яценюки-гройсмани-реви, гончаруки-шмигалі з лазебними, заборгованість розписують ще на 10 років, більшість пенсіонерів так і не доживуть. Чимало військових пенсіонерів зараз на передовій. Жаль, вік не той, але коли буде зовсім біда, то підуть і 65-70-річні. Не гоже Владислав Мосич обзивати незнайомих людей, а хто розкрадав, то мають давати відповідь правоохоронні органи, а не диванні "спеціалісти".
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25.06.2022 11:15 Відповісти
А спробуй тут не обізвати кретина, якому не подобаються прекрасні ініціативи кабміну. Нічого не маю проти виконання державою своїх забов"язань щодо пенсіонерів, але протиставляти це подібним програмам не потрібно. ІТ, агро - найближче наше майбутнє. П.С. ну серйозно, ці твої "військові пенсіонери" недостатньо "напиляли" свого часу, що потрібно тобі нити?))
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25.06.2022 14:51 Відповісти
ти, жабо зелена, тобі навіть кретином називатись не достойно. ініціатор програмний. хто тобі дав право принижувати опонента. ти ж тільки і здатен на те, щоб гадити на людей, ховаючись за клавіатурою, чмо диванне. P.S. в дискусію з такими як ти безнадійними, не вступаю.
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25.06.2022 20:39 Відповісти
Жаба, чмо...))
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26.06.2022 22:19 Відповісти
Вот реально, какогото бывшего продавца, сколько надо учить IT?

Наверное минимум год, плюс английский.

Это же не переучивание готового ИТ специалиста, на другой стек.

К томуже такие новоиспеченные ИТ специалисты могут быть мобилизованы, выехать на знакомство с клиентом не могут.

В итоге зачем иностранному клиенту, набирать в проект людей, которые в ИТ всего 2-3 месяца, английского нет, могут быть мобилизованы, выехать не могут и т.п.
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26.06.2022 17:02 Відповісти
Влада теледебілів викинула у сраку (або розпиляла) 1.8 млрд наших з вами грошей. Як можна давати людині грант на навчання, якщо вона сама не знає чи зайде йому писати код чи ні?!! Існує статистика, що тільки 20% тих хто іде на курси "вайті в айті" - знаходить роботу, а половина тих хто записався, навіть не проходить 50% курсу. Замість того аби провести якийсь профвідбір з іспитом по результатом якого дають грант, клоуни розкидаються грошима! До того ж є купа можливостей навчатися "вайті" безкоштовно. Наприклад вітчизняна mate academy - там купа спеціальностей. Ще є лайт версія англійською - freecodecamp та ін.
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25.06.2022 17:02 Відповісти
Є-бабусі не вгамуються хто в темі знає, майже весь ІТ-сектор в Україні це масовий розпил і вивід корупційних грошей! Розробив програму за 10 тисяч, продав за мільйон, і хрен підкопаєшся
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25.06.2022 20:16 Відповісти
розпил грошей
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26.06.2022 20:32 Відповісти
Мародерство на крові, прикриваючись війною.
За ці кошти можна придбати до 8 Байрактарів, які можуть утилізувати десятки одиниць артилерії, ППО, іншої рашиської техніки і зберегти життя тисячам військових ЗСУ
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26.06.2022 22:07 Відповісти
 
 