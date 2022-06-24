США обговорюють з партнерами обмеження цін на російську нафту

США обговорюють із міжнародними партнерами та союзниками можливе встановлення цінових обмежень на експортовану російську нафту.

Про це заявила мністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Bloomberg.

"Ми продовжуємо вести продуктивні бесіди з нашими партнерами та союзниками по всьому світі про те, як ще більше обмежити надходження енергоносіїв з Росії, не допускаючи побічних ефектів на світову економіку. Ми говоримо про встановлення цінового обмеження (цінової "стелі") або "винятка з ціни", які посилять нещодавні та запропоновані енергетичні обмеження щодо російського експорту Європою, США, Великобританією та іншими країнами", – сказала вона під час прес-конференції в Торонто разом з очільницею Мінфіну Канади Христєю Фріланд.

США та Канада заборонили імпорт російської нафти, а Євросоюз погодився заборонити морський імпорт російської нафти через шість місяців. Крім того, ЄС координує з деякими членами G7, включно з Великобританією, введення заборони страхових послуг, необхідних для перевезень російської нафти в будь-яку точку світу.

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Близько 95% договорів покриття відповідальності танкерів у світі йде через лондонську страхову організацію, яка називається Міжнародною групою P&I Clubs. Вона повинна дотримуватися європейського законодавства.

На прохання пояснити, що означає "виняток із ціни", Єллен сказала, що це буде "по суті, обмеження ціни" і діятиме як виняток із європейської заборони на страхування.

"Стежте за оновленнями. Ми дійсно активно працюємо над цим із нашими партнерами", – так Єллен відповіла на запитання, чи буде проєкт рішення готовий до зустрічі лідерів G7, яка відбудеться у Німеччині 26-28 червня.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому світові ціни на нафту різко зросли, що посилило інфляцію, яка вже була високою під час пандемії через порушення ланцюга поставок, особливо в США.

Останнім часом країни Заходу почали активно обговорювати варіанти обмеження доходів Росії від експорту енергоресурсів як альтернативу зменшення фізичних постачань, оскільки падіння обсягів призводить до значного зростання ринкових цін, що спричиняє інфляційний тиск і дозволяє Росії заробляти більше, експортуючи менше.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".