Кабмін скасує перелік критичного імпорту після відміни податкових пільг, – Мінекономіки

Набуття чинності законопроєктом №7418, який скасовує пільги з оподаткування імпорту товарів з 1 липня, створить підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту, який діє з початку російського вторгнення.

Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За оцінками Міністерства економіки, після відновлення мит надходження держбюджету збільшаться всього на 3,5 млрд грн.

Вона нагадала, що після початку повномасштабної війни РФ проти України Національний банк (НБУ) обмежив валютні платежів за кордон та дозволив оплати лише за переліком критичного імпорту, який затвердив Кабмін.

Однак з того часу список товарів критичного імпорту переглядався в бік збільшення 18 разів і сьогодні він містить близько 90% від усіх товарних категорій.

"Ухвалення парламентом законопроєкту №7418 дає змогу застосувати альтернативний механізм балансування відпливу та припливу валюти до держави за рахунок стягнення мит і податків на імпорт. Йдеться про відновлення оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп, для підприємств, що не сплачують ввізне мито, а також для автомобілів, що ввозяться громадянами. Після цього програма критичного імпорту може бути завершеною", – сказала Свириденко.

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За її словами, разом з тим, як Кабмін скасує перелік критичного імпорту, Нацбанк усуне обмеження на купівлю та переказ іноземної валюти за кордон.

Водночас голова НБУ Кирило Шевченко зазначив, що в умовах війни все ж доцільно зберегти обмеження на купівлю валюти для імпорту послуг.

"Набрання чинності законом створює передумови для скасування обмежень на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту товарів із боку НБУ. Водночас в умовах воєнного стану ми вважаємо за доцільне зберегти обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг", – зазначив Шевченко.

Як повідомлялося, 21 червня Верховна Рада прийняла закон, яким з 1 липня відновлюється справляння мита та податку на додану вартість при імпорті товарів, зокрема автівок.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також було повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.