Власник однієї з найбільших сонячних електростанцій в Україні спростував її крадіжку окупантами

Інформація про те що, росіяни розібрали і вивезли одну з найбільших в Україні СЕС "Грін Енереджі Токмак" в Запорізькій області не відповідає дійсності.

Про це повідомив її співвласник, спецпредставник міністра закордонних справ з економічної дипломатії Олександр Рєпкін, пише "Forbes Україна".

"Не знаю хто видумав цей фейк. Ми самі проводили ремонтні робити і знімали пошкоджене обладнання, щоб уникнути пожежі", – сказав Рєпкін.

Він додав, що електростанція дійсно постраждала після того, як 27 лютого росіяни зайшли в Токмак.

За словами Рєпкіна, СЕС була частково зруйнована через обстріли з "Градів" та інших снарядів.

"Потім на станцію заїхав танк і подавив модулі", – каже він.

Крім того, окупанти розграбували офіс підприємства і досі періодично заходять на територію станції. За словами Рєпкіна, окупанти також вкрали декілька інверторів та зрізали кабель.

Співвласник станції уточнив, що внаслідок руйнувань станція втратила біля 20% потужності і зараз вона становить біля 40 МВт.

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Збитки від руйнувань Рєпкін попередньо оцінює у 8 млн євро, тоді як загальні інвестиції у будівництво СЕС і нової трансформаторної підстанції становили€68 млн євро.

Він уточнив, що зараз електронергія зі станції йде в українську енергомережу, забезпечуючи місто Токмак, також електроенергія зі станції постачається в Приморський та Приазовський райони Запорізької області. На станції працює 48 співробітників, але робота ускладнена через обстріли.

За вироблену електроенергію компанія зараз отримує 68 копійок за кіловат, тоді як до війни тариф для станції складав 12 грн за кіловат. В кінці березня Міненерго обмежило виплати виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії на період воєнного стану. Цих грошей вистачає для підтримки роботи станції і частково на виплати зарплат. До війни станція в рік приносила близько 200 млн грн доходу, додав Рєпкін.

Як повідомлялося, раніше запорізькі ЗМІ повідомили, що російські окупанти розібрали та вивезли сонячну електростанцію "Грін Ереджі Токмак", яка знаходиться в Запорізькій області біля міста Токмак. Потужність цієї станції 64 Мвт, що робить її третьою найбільшою СЕС в Україні.

В Запорізькій ОВА згодом підтвердили, що окупанти намагають "тихо" вивозити майно сонячної електростанції.

Згідно з даними Opendatabot, наразі ТОВ "Токмак Солар Енерджі" записано на кіпрську фірму "Юкрейн Реньювабл Енерджі Холдінгз Урех Лімітед", кінцевими бенефіціарами якої є ексдепутати від "Опоблоку" Руслан Божко та Олександр Рєпкін.