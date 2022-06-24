Швейцарія перевірить імпорт російського золота на відповідність санкціям, – ЗМІ

Співробітники митної служби Швейцарії відстежили у травні ввезення російського золота з Великобританії до Швейцарії, його вартість оцінюється в 194 млн швейцарських франків (понад $200 млн).

Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на заяву митниці, передає Інтефакс-Україна.

Зокрема, йдеться про 3 тонни золота, зараз співробітники митниці перевіряють, чи це не порушило економічні санкції Швейцарії проти Росії.

У федеральному управлінні митної та прикордонної безпеки заявили, що постійно відстежують імпорт золота із Росії. Сам собою такий імпорт не заборонений, проте існує низка обмежень. Зокрема, золоті зливки, зроблені в Росії, починаючи з 7 березня 2022 року, не можуть продаватися в Швейцарії.

Обмежень на ввезення золотих ювелірних прикрас та монет із РФ немає, зазначає АР. Проте відповідно до санкцій заборонено експорт золота до Росії.

Раніше Швейцарія слідом за ЄС схвалила шість пакетів санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.