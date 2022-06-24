ЄБРР виділить Молдові кредит на 300 мільйонів євро для придбання газу та його зберігання в Україні чи Румунії

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Молдові трирічний поновлюваний кредит обсягом до 300 млн євро для підвищення енергетичної безпеки через стратегічні закупівлі газу.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Зазначається, що кошти нададуть державній енергокомпанії Молдови Energocom.

Так, передбачено виділення двох траншів. Перший – до 200 млн євро – для термінових закупівель на випадок проблем з газопостачанням, другий – до 100 млн євро – для накопичення та зберігання стратегічного запасу газу Молдови в Румунії чи Україні, що також дозволить уникнути сезонних стрибків цін та диверсифікувати маршрути та джерела постачання.

Зазначається, що метою угоди є забезпечення безперебійного постачання газу в Молдову, а також забезпечення основних потреб та економічних засобів до існування місцевих жителів та біженців з України.

Як повідомлялося, у квітні віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявляв, що країна планує протягом літнього періоду створити запаси природного газу у сховищах Румунії, а не України.

Хоча у грудні минулого року Спину говорив, що влада Молдови хоче зобов'язати державну компанію "Молдовагаз" щорічно запасати близько 300 млн кубометрів газу, який зберігатиметься на території Румунії чи України. Перед цим, у жовтні 2021 року, у Молдові було завершено будівництво газопроводу Ясси (Румунія) – Кишинів.