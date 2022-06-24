"Укренерго" може профінансувати створення запасів вугілля на зиму, – член наглядової ради

Стратегічний запас вугілля для проходження опалювального сезону 2022-2023 років, створення якого потребує додаткового фінансування, може бути сформований за рахунок НЕК "Укренерго".

Про це радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні розглядається варіант із фінансуванням створення стратегічного запасу з боку "Укренерго". Як один з варіантів можна використовувати кошти, які компанія отримала як плату за доступ до перетину. Таких коштів уже сьогодні на окремому рахунку компанії 2,7 млрд грн", – сказав Бойко.

Водночас він нагадав, що кошти від продажу доступу до перетину мають спрямовуватись на фінансування проектів розширення міждержавних інтерконекторів, тому фінансування стратегічного запасу вугілля потребує законодавчих змін, оскільки нецільове їх використання обмежене прямою нормою закону.

"З іншого боку, під час військового стану дозволити собі тримати замороженим таку кількість коштів, а невідкладної потреби у розширенні міждержавних інтерконекторів у таких обсягах у компанії немає, точно недоцільно", – зазначив член наглядової ради НЕК.

Він пояснив, що насамперед купуватиметься вугілля державних шахт, а докупатиметься – у приватних, більшість яких контролює енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова.

За його словами, основним одержувачем створених таким чином запасів вугілля, найімовірніше, буде державна компанія "Центренерго".

"Саме в цій компанії ситуація найважча, адже, серед іншого, вони все ще працюють на вкрай дорогому міксі вугілля. Досі компанія використовує значні обсяги імпортованого дорогого вугілля, що ввезене під минулий ОЗП, в той же час останні чотири місяці працює, як і всі, на профіцитному (отже, дешевому) ринку, не покриваючи реалізацією електроенергії її собівартість", – розповів Бойко.

За його словами, слід також враховувати втрату компанією Вуглегірської ТЕС через дії російських окупантів та тривалу вимушену роботу Зміївської ТЕС на газі.

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Водночас Бойко зазначив, що порядок використання та оплати вугілля зі стратегічного запасу буде визначено Міненерго.

Щодо завдання уряду накопичити до початку ОЗП до 3 млн тонн вугілля, то радник прем'єра назвав його абсолютно реалістичним.

При цьому Бойко наголосив, що стоїть завдання сформувати запас, максимально спираючись на внутрішній доступний ресурс, для чого уряд нещодавно ухвалив рішення про тимчасове обмеження експорту низки енергоносіїв, у т.ч. вугілля.

Як повідомлялося, 10 червня Кабінет міністрів встановив нульові квоти на експорт мазуту, вугілля (крім коксівного) та газу природного українського походження.

Перед цим, у травні енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова почав експорт вугілля до Польщі. Загалом ДТЕК планував відвантажувати до Польщі приблизно 100-150 тис. тонн на місяць – той обсяг, який залишається після забезпечення своїх ТЕС та інших споживачів.