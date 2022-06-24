Комітет Сенату США схвалив резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму

Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин 23 червня підтримав резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це заявив член комітету з міжнародних відносин, сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс, повідомляє Радіо Свобода.

Також сенатори підтримали резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброї у війні та визнає вплив конфлікту на глобальну продовольчу безпеку.

Сенатор зауважив, що голосування в комітеті не означає остаточного визнання РФ спонсоркою тероризму, оскільки остаточне рішення має ухвалити адміністрація Білого дому.

"Поки що, це лише резолюція підтримана комітетом. Остаточне рішення має ухвалити адміністрація президента. Це резолюція комітету, яка закликає адміністрацію, але не є фактичним визнанням Росії як держави-спонсора тероризму", – пояснив Кунс.

Водночас, за словами співголови комітету з міжнародних відносин, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, ця резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування в Сенаті, що може вплинути на рішення держсекретаря.

"Наступний крок – за державним секретарем США. Він повинен зробити це визнання. Але тут, у Сенаті, ми очікуємо на значну підтримку цієї резолюції. Тому, я гадаю, що це матиме вплив на держсекретаря", – сказав Джеймс Ріш.

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За словами Ріша, він не має сумнівів, що атака на Україну є актом тероризму з боку російського президента Владіміра Путіна, тож немає сумніву, що Росія на чолі з Путіним є державою-спонсором тероризму.

"Якщо Сполучені Штати визнають країну спонсором тероризму, це потягне за собою багато наслідків. Наочний приклад – Іран. Немає сумніву, що Росія на чолі з Владіміром Путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він здійснив, віддавши наказ про наступ на Україну, був терористичним актом. Він воєнний злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства. Усе, що було скоєно в Україні, на його відповідальності. Він воєнний злочинець. І нам потрібно дати потужний сигнал світу – як ми ставимося до жахливих речей, які він вчиняє", – заявив Ріш.

Підтримка резолюції в Комітеті Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин дозволяє в майбутньому винести документ на голосування в Сенаті.

Резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10 травня. Співавторами документу стали сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

12 травня подібну резолюцію представили в Палаті представників США. Її авторами стали конгресмени – республіканець Джо Вілсон і демократ Тед Лі. Обидва є членами Комітету Палати представників із закордонних справ.