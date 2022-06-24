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Німеччина (1677) зерно (1668) Одеса (853)

У Німеччині сподіваються запустити щоденний експорт зерна з Одеси у липні

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бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила сподівання, що вже в липні зерно з України можна буде експортувати щодня.

Як пише Bild, про це вона заявила під час виступу на міжнародній конференції з безпеки харчових продуктів, скликаної федеральним урядом, передає "Європейська правда".

Бербок також заявила, що з огляду на російську загарбницьку війну, ведеться пошук постійних альтернативних маршрутів для експорту із заблокованого Одеського порту.

За її словами, однією з можливостей є сухопутний маршрут через Румунію та судноплавство через Дунай.

Цим маршрутом вже транспортують зерно, а в реалізації проєкту бере участь в тому числі німецька DB Cargo.

Як раніше повідомляв заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік, Україна організувала два маршрути для експорту зерна та запобігання глобальної продовольчої кризи – через Польщу та Румунію. Водночас наразі Україна веде переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працює над ідеєю нового маршруту щодо вивезення зерна з України через Румунію.

Автор: Юлiя Недашківська
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