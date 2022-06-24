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Мінагрополітики та Мінекономіки можуть знову об'єднати, – ЗМІ

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мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства планується до кінця 2022 року об’єднати з Міністерством економіки та створити нове Міністерство економічного розвитку та інновацій.

Про це повідомляє профільне видання AgroPortal.

Зазначається, що відповідно до Загального плану трансформації виконавчої влади в Україні, яке є в розпорядженні видання, об’єднані міністерства входитимуть у блок "Економічне зростання та інновації".

Серед поставлених цільових показників діяльності об’єднаного відомства буде, зокрема поглиблення переробки та збільшення експорту агропродукції.

Попередньо загалом діючі наразі 20 міністерств планується об’єднати у 12.

Як повідомлялося, у серпні 2019 року Верховна Рада затвердила об'єднання Мінагрополітики та Мінекономіки до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Уже у 2020 році Кабмін відтворив Мінагрополітики шляхом скасування його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Автор: Юлiя Недашківська
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