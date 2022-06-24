Прокуратура і ДБР не змогли арештувати 5 обленерго російської групи VS Energy
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Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора не вдалося забезпечити арешт акцій обленерго групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами.
Про це свідчить рішення Київського апеляційного суду від 11 травня, повідомляє Liga.net.
Прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін просив суд визнати пакети акцій "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнообленерго" та "Чернівціобленерго", що належать структурам групи VS Energy, речовими доказами у кримінальному провадженні та накласти на них арешт.
За даними слідства, представники VS Energy протиправно консолідували частину об'єктів енергетичної інфраструктури України та протягом тривалого часу завдавали шкоди Україні, підривали її суверенітет та територіальну цілісність.
Прокурор також вказував, що фінансово-промислова групою TOB "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" входить до злочинної організації "Лужники", якою керують колишній президент московського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер, колишній віце-спікер Ради РФ, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Аолександр Бабаков та "злодій в законі" Міхаіл Воєводін, відомий на прізвисько Міша Лужнецький.
Проте суди обох інстанцій відмовилися заарештувати корпоративні права обленерго.
Своє рішення вони мотивували тим, що прокурор та слідство не змогли надати достатніх доказів на підтвердження свого клопотання. Угоди щодо придбання акцій обленерго свого часу були погоджені з Антимонопольним комітетом, а жодна посадова особа компаній не отримала підозри.
Як повідомлялося, енергетичні активи VS Energy в Україні до початку повномасштабного російського вторгнення знаходилися у процесі продажу групі ДТЕК Ріната Ахметова.
Зокрема, у квітні 2021 року "ДТЕК Мережі" Ріната Ахметова уклало договір про придбання 24,5% акцій "Кіровоградобленерго" у VS Energy, а в серпні Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про отримання "ДТЕК Мережі" контролю над цим обленерго. За даними телеграм-каналу "Монополіст", йдеться про придбання 100% акцій компанії за $80 млн.
Формально зараз до складу групи VS Energy входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" та "Чернівціобленерго". "Київ-" та "Одесаобленерго" у 2019 році вже було продано групі "ДТЕК" Ахметова.
За інформацією ЗМІ, VS Energy контролюється російськими бізнесменами Олександром Бабаковим, Євгєнієм Гінером, Міхаілом Воєводіним та Сергієм Шаповаловим. Народний депутат Андрій Герус із "Слуги народу" на початку лютого минулого року заявив про викуп Воєводиним у Гінера та Бабакова частки у VS Energy, однак інших підтверджень цієї інформації немає.
Водночас, згідно з інформацією Єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка керує обленерго, вказано 3 громадян Латвії та двох громадян Німеччини. Більшість із них мають ознаки номінальних власників.
Олександр Бабаков – колишній віце-спікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США та ЄС. 2014 року він голосував за анексію Криму.
Євгєній Гінер офіційно володіє в Україні "Першим інвестиційним банком" (PIN Банк). У Криму йому належить 100% компанії "Севенергозбут", яка з 2016 року здійснює постачання електроенергії до Севастополя замість української ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy). Однак, на відміну від Бабакова, Гінера та Воєводіна немає в українських списках санкцій.
Будь ласка, зачекайте...
Але зелені до останнього впираються
Голова АМКУ- ольга піщанська, криворожка, подруга зеЛенки, донька викладача ВАЗеленського.
Все старі знайомці зЕ-рмака по бізнесу і службі в мокшандії.
Бубочку вже попередили про високу ймовірність відкритої агресії мордору проти України.
Та какаяразніца?
17.04.21
"Подсанкционный депутат Госдумы РФ, Александр Бабаков, усиливает свою гостиничную империю. Получил разрешение от АМКУ на + 2 гостиницы за эту неделю. Как думаете, для чего подсанкционному депутату Госдумы РФ отели 4* и 5*? Развивать туризм в Украине? Все просто. Именно в отелях 4* и 5* можно открывать казино и игровые автоматы. А куратором процесса выдачи лицензий является его экс-топ-менеджер Борис Баум."
Источник: https://censor.net/ru/n3260355
21 июня 2022
Куратор КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) Украина Борис Баум, связанный с администрацией Путина, пролоббировал выдачу лицензии российскому 1хBet - СМИ
Букмекерская корпорация с российскими корнями 1XBet в разгар войны получила в Украине лицензию на букмекерскую деятельность. В этом ей содействовал Борис Баум, связанный с заместителем председателя Госдумы РФ и спецпредставителем Владимира Путина Александром Бабаковым.
Цікаво, хто призначив, чому не звільнені з посад та не віддані під слідство піщанська, баум та бенЯдіктова з льохою-зіллі?
Питання риторичне.
И отправить на фронт под Северодонецк
Может тогда мозги прветрятся
Цікаво, а що вам заважало раніше звернутись до суду?!
Команди не було?
Чи Ахмєтов вирішив таким нехитрим способом, через конфіскацію та управління конфіскованими активами, отримати це все безкоштовно?
это вроде бы должно быть каждому понятно