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арешт (779) Ахметов (1568) Бабаков (69) обленерго (310) ДБР (404) Офіс Генпрокурора (395)

Прокуратура і ДБР не змогли арештувати 5 обленерго російської групи VS Energy

Новини БізнесЦензор Енергетика Корпоративні відносини Корупція

бабаков

Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора не вдалося забезпечити арешт акцій обленерго групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами.

Про це свідчить рішення Київського апеляційного суду від 11 травня, повідомляє Liga.net.

Прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін просив суд визнати пакети акцій "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнообленерго" та "Чернівціобленерго", що належать структурам групи VS Energy, речовими доказами у кримінальному провадженні та накласти на них арешт.

За даними слідства, представники VS Energy протиправно консолідували частину об'єктів енергетичної інфраструктури України та протягом тривалого часу завдавали шкоди Україні, підривали її суверенітет та територіальну цілісність.

Прокурор також вказував, що фінансово-промислова групою TOB "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" входить до злочинної організації "Лужники", якою керують колишній президент московського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер, колишній віце-спікер Ради РФ, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Аолександр Бабаков та "злодій в законі" Міхаіл Воєводін, відомий на прізвисько Міша Лужнецький.

Проте суди обох інстанцій відмовилися заарештувати корпоративні права обленерго.

Своє рішення вони мотивували тим, що прокурор та слідство не змогли надати достатніх доказів на підтвердження свого клопотання. Угоди щодо придбання акцій обленерго свого часу були погоджені з Антимонопольним комітетом, а жодна посадова особа компаній не отримала підозри.

Як повідомлялося, енергетичні активи VS Energy в Україні до початку повномасштабного російського вторгнення знаходилися у процесі продажу групі ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зокрема, у квітні 2021 року "ДТЕК Мережі" Ріната Ахметова уклало договір про придбання 24,5% акцій "Кіровоградобленерго" у VS Energy, а в серпні Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про отримання "ДТЕК Мережі" контролю над цим обленерго. За даними телеграм-каналу "Монополіст", йдеться про придбання 100% акцій компанії за $80 млн.

Формально зараз до складу групи VS Energy входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" та "Чернівціобленерго". "Київ-" та "Одесаобленерго" у 2019 році вже було продано групі "ДТЕК" Ахметова.

За інформацією ЗМІ, VS Energy контролюється російськими бізнесменами Олександром Бабаковим, Євгєнієм Гінером, Міхаілом Воєводіним та Сергієм Шаповаловим. Народний депутат Андрій Герус із "Слуги народу" на початку лютого минулого року заявив про викуп Воєводиним у Гінера та Бабакова частки у VS Energy, однак інших підтверджень цієї інформації немає.

Водночас, згідно з інформацією Єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка керує обленерго, вказано 3 громадян Латвії та двох громадян Німеччини. Більшість із них мають ознаки номінальних власників.

Олександр Бабаков – колишній віце-спікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США та ЄС. 2014 року він голосував за анексію Криму.

Євгєній Гінер офіційно володіє в Україні "Першим інвестиційним банком" (PIN Банк). У Криму йому належить 100% компанії "Севенергозбут", яка з 2016 року здійснює постачання електроенергії до Севастополя замість української ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy). Однак, на відміну від Бабакова, Гінера та Воєводіна немає в українських списках санкцій.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
нафіг така прокуратура і таке дибири потрібні
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24.06.2022 13:59
+13
Судова реформа необхідна
Але зелені до останнього впираються
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24.06.2022 14:32
+7
Клоунарий и вся шобла портнова В ДОЛЕ‼️
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24.06.2022 17:18
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нафіг така прокуратура і таке дибири потрібні
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24.06.2022 13:59 Відповісти
Клоунарий и вся шобла портнова В ДОЛЕ‼️
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24.06.2022 17:18 Відповісти
Мрази 🤢👹, а как Порошенко преследовать и его имущество конфисковывать , генерала Марченко сажать НИ ЗА ЧТО ‼️‼️‼️‼️‼️‼️Сволочи БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ МРАЗИ ‼️‼️‼️🐽💩ПОРТОВСКИЕ
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24.06.2022 17:22 Відповісти
Портновские Скоро всех вас США ВЫВЕДЕТ НА ЧИСТУЮ ВОДУ👹🇷🇺🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮А каламоя ФБР за ж#пу возьмёт
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24.06.2022 17:24 Відповісти
суки,идет ВОЙНА ! в сраной россии этого судью расстреляли бы или отправили на калыму,а здесь,****,ДНО,притом зеленое !
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24.06.2022 18:02 Відповісти
Судова реформа необхідна
Але зелені до останнього впираються
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24.06.2022 14:32 Відповісти
мутно дуже мутно
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24.06.2022 14:43 Відповісти
Та яка ж вона мутна? Все яско, як божий день.
Голова АМКУ- ольга піщанська, криворожка, подруга зеЛенки, донька викладача ВАЗеленського.
Все старі знайомці зЕ-рмака по бізнесу і службі в мокшандії.
Бубочку вже попередили про високу ймовірність відкритої агресії мордору проти України.
Та какаяразніца?
17.04.21
"Подсанкционный депутат Госдумы РФ, Александр Бабаков, усиливает свою гостиничную империю. Получил разрешение от АМКУ на + 2 гостиницы за эту неделю. Как думаете, для чего подсанкционному депутату Госдумы РФ отели 4* и 5*? Развивать туризм в Украине? Все просто. Именно в отелях 4* и 5* можно открывать казино и игровые автоматы. А куратором процесса выдачи лицензий является его экс-топ-менеджер Борис Баум."
Источник: https://censor.net/ru/n3260355
21 июня 2022
Куратор КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) Украина Борис Баум, связанный с администрацией Путина, пролоббировал выдачу лицензии российскому 1хBet - СМИ
Букмекерская корпорация с российскими корнями 1XBet в разгар войны получила в Украине лицензию на букмекерскую деятельность. В этом ей содействовал Борис Баум, связанный с заместителем председателя Госдумы РФ и спецпредставителем Владимира Путина Александром Бабаковым.
Цікаво, хто призначив, чому не звільнені з посад та не віддані під слідство піщанська, баум та бенЯдіктова з льохою-зіллі?
Питання риторичне.
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24.06.2022 17:53 Відповісти
Вот уже создали су..а, самый справедливый суд в мире. Вешай 9 из 10 не ошибешься.
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24.06.2022 14:45 Відповісти
Наверное надо быстро уволить
И отправить на фронт под Северодонецк
Может тогда мозги прветрятся
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24.06.2022 15:01 Відповісти
За даними слідства, представники VS Energy протиправно консолідували частину об'єктів енергетичної інфраструктури України та протягом тривалого часу завдавали шкоди Україні, підривали її суверенітет та територіальну цілісність. Джерело: https://biz.censor.net/n3349949
Цікаво, а що вам заважало раніше звернутись до суду?!
Команди не було?
Чи Ахмєтов вирішив таким нехитрим способом, через конфіскацію та управління конфіскованими активами, отримати це все безкоштовно?
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24.06.2022 15:11 Відповісти
у нас война с рф, поэтому суд должен в любом таком случае быть не на их стороне а на нашей
это вроде бы должно быть каждому понятно
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24.06.2022 15:35 Відповісти
нажаль,суд і прокуратура у нас на стороні "бабла" а не закону...
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24.06.2022 16:51 Відповісти
Ну це ж не клістрони тирить у нашої ПВО!
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24.06.2022 16:00 Відповісти
Підривали суверенітет і територіальну цілісність.., наче СБУ повинна була цим займатися, а не кишенькове дбр. Прийшли в суд за арештом захоплених рашистами активів без жодних доказів, професійно працюють зелені органи
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24.06.2022 16:09 Відповісти
Може і в цьому полягав весь план, імітація діяльності, щоб активи швидко переписали чи продали.
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24.06.2022 16:26 Відповісти
Найбільш ймовірно, що дбр вхопилося за цю справу з перевищенням своїх повноважень щоб отримати немалу бзду за ненакладення арешту на прихватизовані раніше активи. А тим часом рашистський бізнес агресора продовжує заробляти на крові в Україні і володіти критичною інфраструктурою половини держави. У разі диверсії, половина країни може залишитись без електропостачання, а ці зелені дбр судді прокурори передислокуються з країни, як і зрадники-посадовці Херсонщини.
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24.06.2022 21:13 Відповісти
Може після нашої Премоги над рашистами українці таки зрозуміють: ті вороги у мантіях та й не тільки що натепер сидять у своїх м'яких кріслах у "судах"(бо Судами їх неможливо називати), прокурвортурах та інших владних установах є не менш небезбечними аніж ті орки що зі зброєю в руках вбивали наших громадян у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших українських містах та селах.. Ці може й більш небезпечні - бо вбивають не так помітно, але не менш по-звірячому: вони іменем України відбирають в людей віру у справедливість, ладні прислужитись будь-якому ворогу України за грубе бабло(яке у них завжди"перемагає зло"), це вони здавали і зараз зливають рашистам інформацію про розташування і склад наших підрозділів ЗСУ(як той миколаївський прокурвор чи херсонський сбушник) - після чого ми маємо десятки (якщо не сотні) втрачених життів!!🤬 І вони це роблять - бо відчувають свою ПОВНУ БЕЗКАРНІСТЬ!!! Вони в Україні - "каста нєпрікасаємих" То може досить вже нам терпіти таку наругу над собою та над Україною??!! 🤔😡 Може слід взяти ініціативу на себе - і зробити усю цю мразоту "прікасаємими", а ще краще ШВИДКО ВИМИРАЮЧИМ ВИДОМ???!
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24.06.2022 17:48 Відповісти
зелені покидьки отримали грошенята....
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24.06.2022 17:54 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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24.06.2022 19:54 Відповісти
Судьи на подсосе в Кирила Куликова. А когда Беня вернет украденные 5 млрд. ?
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24.06.2022 20:32 Відповісти
КОНФИСКОВАТЬ ВСЕ,В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН ПАРАШИ ,ЗАКОНЫ НЕ ДЕЙСТВУЮ.Т
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24.06.2022 21:20 Відповісти
Ну собсна суд то прав, если они противозаконно присвоили активы то почему не сидят чиновники которые этому способствовали.
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24.06.2022 21:48 Відповісти
Ти диви чого накопали. А скільки років все було в ажурі і ніхто не парився.
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24.06.2022 22:07 Відповісти
пора вбивати цих палдлюг... від суддів до прокурорів....
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24.06.2022 22:09 Відповісти
Хорошо занесли ***** в мантиях.
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25.06.2022 07:40 Відповісти
 
 