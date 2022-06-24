У Бучі відкрили тимчасове модульне містечко

У місті-герої Буча в Київській області 24 червня відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що на його відкриті були присутні голова Канцелярії прем’єр-міністра Польщі міністр Міхал Дворчик та міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Тут проживатимуть люди, які втратили житло. Зокрема, серед них будуть також жити і вчителі, чиє житло зруйновано як в Бучі, так і в навколишніх населених пунктах, і які працюють в місцевій школі. Це розміщення є тимчасовим – Уряд, регіональна та місцева влада сьогодні активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла", – наголосив Чернишов.

За словами міністра, загалом в Бучі у модульних містечках на трьох локаціях планується розмістити 704 людини.

"У цьому містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні та душові кімнати. Цей варіант, який ми почали реалізовувати разом із Урядом Польщі, уже довів свою зручність та оптимальну комфортність", – зазначив очільник Мінрегіону.

Станом на 21 червня внутрішньо переміщеними особами зареєстровано 4775 мешканців Бучі, із них 1055 дітей, 1188 пенсіонерів та 162 особи з інвалідністю.

У Бучі внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 1735 об’єктів житлового фонду, з яких 236 багатоквартирних будинків та 1499 індивідуальних садибних будинків.