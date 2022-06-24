Власник брендів Reserved та Cropp відновлює роботу своїх магазинів у київських ТРЦ

Польський рітейлер одягу LPP з 25 червня відновлює роботу своїх магазинів у столичних ТРЦ Respublika Park, Dream та SkyMall.

Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України (RAU) із посиланням на соцмережі торгових центрів.



Так, компанія відкриває магазини Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.



LPP Group працює в 25 країнах. Щорічно компанія продає 259 млн одиниць одягу.

З 30 березня всі магазини LPP припинили роботу на російському ринку.