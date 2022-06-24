Ціни на автогаз у мережах АЗС за тиждень знизилися на 60 копійок за літр

За тиждень, з 17 до 24 червня, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зменшилась на 60 копійок – до 41,85 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що ресурс на станціях столичної мережі KLO здешевшав на 1 грн – до 41,99 грн/л. На 3 грн дешевшим став автогаз у дніпропетровській мережі "Нефтек", ціна зменшилася до 42,99 грн/л.

Мережі Shell і SOCAR знизили вартість продукту на 1,15 і 0,75 грн – до 41,89 грн/л і 41,23 грн/л відповідно. На 2,36 грн і 1,5 грн, до 41,84 грн/л і 42,39 грн/л, знизили ціни Motto й Mango.

"БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, "Авантаж 7" і VostokGaz зменшили ціни на 1,6-2 грн.