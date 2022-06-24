У Німеччині можуть націоналізувати частину "Північного потоку-2", – ЗМІ

Міністерство економіки Німеччини на чолі з міністром Робертом Габеком аналізує можливість використання частини активів газопровідної системи "Північний потік-2" для прийому скрапленого природного газу (СПГ).

Як пише Spiegel, йдеться про вилучення частини трубопровідної системи, яка розташована у внутрішніх водах Німеччини, відокремлення її від решти трубопроводу та підключення до плавучого терміналу СПГ, передає Інтерфакс-Україна.

Газопровід вже з'єднаний з газотранспортною мережею Німеччини, і газ ним може бути доставлений до півдня країни.



До складнощів цього плану Spiegel відносить необхідність повторних екологічних погоджень робіт в природній території Natura 2000, а також складним статусом власника магістралі – швейцарської Nord Stream 2 AG.



З урахуванням того, що вилучення активу може призвести до удару у відповідь з боку Росії, (наприклад, експропріації німецьких компаній у Росії), на випадок такого сценарію міністерство Габека вивчає можливість будівництва паралельного трасі "Північного потоку-2" газопроводу. За словами джерел видання, це б не запобігло удару з боку РФ, але б пом’якшило його.



Офіційно в міністерстві не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.

Морський газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" Ленінградської області РФ до балтійського узбережжя Німеччини.

Як повідомлялося, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації газопроводу "Північний потік-2" на тлі визнання Москвою самопроголошених "Л/ДНР".

Nord Stream 2 AG є оператором проєкту газопроводу "Північний потік-2", її єдиним акціонером є російський "Газпром".