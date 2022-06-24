СБУ запобігла рейдерському захопленню нерухомості "Укрпошти" на Одещині

У результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки заблокувала схему привласнення нерухомості АТ "Укрпошта" в прибережній зоні Одеської області на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, незаконну діяльність організувало злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на рейдерських захопленнях відомчої нерухомості. Зловмисники намагались заволодіти приміщеннями держпідприємства поштового зв’язку поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока.

"Щоб реалізувати оборудку, її учасники підробили документи права власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували на підставних осіб. Потім передали "переоформлене" держмайно у володіння афілійованої комерційної структури", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання та офісах зловмисників, правоохоронці виявили докази злочинної діяльності.

Наразі двом організаторам схеми повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч.ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання запобіжного заходу. На приміщення об’єкту держпідприємства накладено арешт.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.