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Зеленський очікує від Ради ухвалення євроінтеграційних законів

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Президент Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради ухвалення "в пріоритетному порядку" євроінтеграційних законів.

Про це він заявив у своєму зверненні з нагоди отримання Україною статусу кандидата на вступ в ЄС, передає пресслужба Офісу президента.

"Попри війну ми продовжуємо втілювати законодавство, норми та правила ЄС у всіх сферах життя. Уряд розробить відповідну дорожню карту. Наступні кроки відомі – ми маємо рекомендації Єврокомісії. Від Верховної Ради очікуємо схвалення в пріоритетному порядку євроінтеграційних законів. Від усіх вас – високої громадянської свідомості, відданості нашим цінностям і усвідомлення того, що ніхто не збудує нам європейську Україну, окрім нас", – зазначив він.

Очільник держави наголосив, що українці змінюють "Україну для себе, а не для когось".

"Ми втілюємо реформи не через чиїсь вимоги, а через власні переконання. Україна прагне не приєднатися, а повернутися до європейської родини. У 2014 році український народ відстояв і захистив своє європейське майбутнє. Але обрав його набагато раніше. Бо демократія та народовладдя існували тут понад тисячу років тому", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 23 червня лідери Євросоюзу надали Україні статус кандидата в члени співтовариства. Відповідне рішення ухвалено у Брюсселі в рамках засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів.

Автор: Юлiя Недашківська
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