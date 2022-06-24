Правоохоронці знайшли у колишнього нардепа тисяч вкрадених унікальних артефактів з Криму (оновлено)

Працівники Державного бюро розслідувань за інформацією Нацполіції викрили на фінансуванні терористичної організації "ДНР" колишнього народного депутата України Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим.

Як повідомляє пресслужба ДБР, він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам.

Крім того, колишній посадовець привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв Криму та куплену у "чорних археологів".

"Колаборант має тісні зв’язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову", – кажуть в ДБР.

За даними слідства, Горбатов також має безпосереднє відношення до діяльності "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз (БС)", що здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території України та, відповідно, сплачують там податки чим, фактично, фінансують незаконні збройні терористичні угрупування.

Фірми, афільовані з Горбатовим, діють і в тимчасово окупованому Криму. У сфері інтересів групи: нерухомість, політична діяльність та агробізнес.

"Для того, щоб не "світитися" особисто, бізнес Горбатова на окупованій частині України зареєстрований на його сина, племінника та інших довірених осіб", – додали правоохороцні.

За оперативними даними, ексдепутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.

Читайте також: Правоохоронці арештували 86 мільйонів на рахунках кримських бізнесменів з подвійним громадянством

Під час обшуків в одному з офісних приміщень Києва, що належать ексдепутату, виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Частина колекції знаходилась у попередньо підготовлених "таємних кімнатах" офісних приміщень.

Згідно з висновком експертів Національного музею історії України, історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Зокрема, під час обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури. За попередніми даними, колекція коштує декілька мільйонів доларів.

Як уточнив на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, загалом у ході обшуків було вилучено 6066 предметів, які можуть мати культурну цінність.

"Експерти стверджують, що знахідки не мають аналогів в музейних колекціях України, або в єдиному екземплярі. Походження цінностей ще треба встановлювати. Частина походить з кримських музеїв, але більшість – з незаконно розграбованих курганів, які збиралися вочевидь дуже тривалий час. Частина колекції була просто знищена через зберігання в неналежних умовах", – цитує міністра пресслужба МВС.

Він додав, що вилучені археологічні предмети будуть передані на відповідальне зберігання до Національного музею історії України.

За даними журналіста Османа Пашаєва, обшуки у приміщенні Горбатова в центрі Києва пройшли ще 15 червня, однак правоохоронцям знадобився значний час для опису всіх знайдених там предметів.

"Слідчі описують найбільшу колекцію "чорних археологів" за всю історію людства – 99% накопано в Криму, Понад 2 сотні акінаків (і візантійські мечі, яких взагалі нема в українських музеях, а щойно відкрили кімнату наповнену монетами античного періоду), – писав Пашаєв у Facebook.

Горбатов – екс-голова Ради міністрів Криму за часів президентства Леоніда Кучми, у 2002 обирався нардепом від Криму до Верховної Ради.