Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення на ділянці "Березино-Бессарабська"

Україна та Молдова планують восени цього року відновити залізничне сполучення для вантажних перевезень на ділянці "Березино-Бессарабська".

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та регіонального розвитку Молдови та Міністерством інфраструктури України щодо розвитку залізничного сполучення підписано 23 червня, повідомляє пресслужба молдовського відомства.



Документ підписали віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спіну та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.



"Таким чином, Республіка Молдова зможе експортувати/імпортувати товари через порт "Ізмаїл", розташований на Дунаї, скоротивши затори в порту "Рені". Водночас через цю ділянку залізничної лінії Україна зможе експортувати товари до Молдови та країн ЄС", – йдеться у повідомленні.



Згідно з меморандумом, Молдова та Україна мають намір до осені відбудувати цю ділянку залізниці завдовжки 23 км. Велика його частина розташована на території України і лише 1,2 км – на території Молдови.