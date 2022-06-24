Дефіцит газу в Німеччині може зашкодити експорту до інших країн Європи

Скорочення постачання російського газу може поставити Німеччину взимку перед складним вибором – продовжувати постачати газ до європейських країн або залишати газ для громадян.

Про це повідомляє Euractiv.



Російський державний газовий гігант "Газпром" скоротив газові поставки через "Північний потік" до 40% пропускної спроможності. Оскільки ремонт газопроводу запланований на липень, у Берліні та промисловості є побоювання, що поставки газу після цього можуть не відновитися.



За словами міністра економіки Німеччини Роберта Габека, уникнути дефіциту газу "можливо лише за умови, що ми не відправляємо газ із наших сховищ до сусідніх європейських країн".



Якщо потоки через "Північний потік" залишаться на рівні 40%, а Німеччина продовжить експорт до європейських сусідів, країна зіткнеться з дефіцитом газу на початку лютого 2023 року, прогнозує федеральне мережеве агентство.



Якщо поставки газу "Північним потоком" взагалі не відновляться, а експорт до європейських країн продовжиться, то ситуація буде ще гіршою. Дефіцит газу почнеться в середині грудня.

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Як повідомлялося, у четвер, 23 червня, Німеччина вирішила активувати так званий "режим тривоги" – другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері, через падіння постачання газу з Росії.

Раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Водночас "Газпром" не використовуює повною мірою заброньовані потужності для транзиту газу через Україну.