СБУ заблокувала активи видобувних компаній російського олігарха на понад 1 мільярд (оновлено)

Служба безпеки припинила діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Нею керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.

Як повідомляє пресцентр СБУ, за матеріалами слідства судом накладено арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн.

Правоохоронці встановили, що він організував незаконних бізнес у Київській та Житомирській областях. Там його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебню без сплати податків до українського бюджету в особливо великих розмірах. Також зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі нашої держави.

"Зароблені "надприбутки" вони виводили в РФ через розгалужену мережу офшорних компаній. Крім того, бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України. За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим "міністром днр", – наголосили в Службі безпеки.

Наразі триває системна робота для притягнення до відповідальності організаторів та учасників цієї злочинної діяльності.

Правоохоронні органи не називають прізвище росіянина. Водночас, за даними Forbes, йдеться про бізнесмена Ігоря Наумця, який має громадянство РФ, та його підприємства "Юнігран" і "Будіндустрія-Сервіс ЛТД".