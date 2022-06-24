"Укренерго" отримало 50 мільйонів євро від ЄБРР для підтримки ліквідності

НЕК "Укренерго" отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) перші 50 млн євро, перенаправлених у рамках кредитних угод на підвищення ліквідності, та планує закрити ними борги на ринку допоміжних послуг протягом наступних двох тижнів.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради коипанії Юрій Бойко, передає Інтерфакс-Україна.



"Так, справді, перші 50 млн євро від ЄБРР вже на рахунках "Укренерго". Компанія планує їх витратити на оплату боргів, що виникли на ринку допоміжних послуг, погасивши їх практично повністю. Майже половину з цих коштів має отримати ПАТ "Укргідроенерго", серед найбільших отримувачів коштів також "Київтеплоенерго", Харківська ТЕЦ-5, "Енергоатом" та теплова генерація ДТЕК", – сказав він в інтерв'ю агентству.



За його словами, це станції, які працюють за командами диспетчера, забезпечуючи стабільну роботу енергосистеми та її енерговузлів.



Бойко додав, що конвертація валюти у гривню та оплата згаданих боргів планується упродовж наступних двох тижнів.



Разом з тим, він додав, що від ЄБРР та Європейського інвестиційного банку найближчим часом очікується ще майже 170 млн євро за ідентичним механізмом – узгодження зміни цільового використання коштів у рамках вже діючих кредитних угод і в межах кредитних ліній.



"По суті це призупинення фінансування низки інвестиційних проєктів з метою швидкого фінансування ліквідності компанії, що дозволить, не отримавши коштів від своїх дебіторів, заплатити своїм кредиторам (за фактом тільки генеруючим компаніям)", – пояснив член наглядової ради НЕК.



Як повідомлялося, у травні ЄБРР для екстреної підтримки ліквідності ухвалив рішення дозволити НЕК "Укренерго" змінити на 50 млн євро призначення існуючого кредиту, а Європейський фонд сталого розвитку вирішив надати гарантію покриття перших втрат.