Єврокомісія роз'яснить обмеження транзиту російських товарів в Калінінград, – президент Литви

Європейська комісія (ЕК) надасть роз'яснення, як застосовувати обмеження щодо транзиту товарів, що підпадають під санкції Європейського союзу (ЄС), між основною територією Росії та Калінінградською областю.

Про це президент Литви Ґітанас Науседа заявив в Брюсселі в четвер після участі у зустрічі лідерів ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я буду у президента Єврокомісії…, побачу проєкт і думаю, що роз'яснення буде опубліковане найближчим часом. Я не коментуватиму його зміст, тому що не хочу коментувати зміст документів, які ще не опубліковані і не обговорені", – заявив Науседа.

"Я просто хотів би назвати це уточненнями з приводу транзиту товарів з основної російської території до анклаву, Калінінградської області. Коли я це побачу, можна буде про це говорити", – додав він.

Науседа нагадав, що у березні Литва підтримала четвертий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

"Однак коли йдеться про практичне застосування санкцій, ми говоримо про відповідальність Єврокомісії за це. Вона це робить, і я сподіваюся, що про це скоро буде оголошено", – додав президент Литви.

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Як повідомлялося, минулої суботи Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Напередодні Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.

Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.