На Закарпаття переїхало 305 підприємств, – голова ОВА

На територію області переїхали 305 підприємств з різних куточків країни, що становить майже 50% від усіх релокованих по Україні.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Сьогодні 256 компаній вже відновили свою діяльність, 49 – перебувають на стадії переміщення виробничих потужностей", – написав Микита.

Він додав, що регіон в умовах війни став платформою для формування нового ІТ-кластера країни та сформував кейс у більш ніж 100 релокованих компаній інформаційних технологій та 30 тис. спеціалістів цієї галузі економіки.

За словами Микити, Закарпаття працює над переорієнтуванням ринків збуту високоякісної продукції та пошуком партнерів для забезпечення ефективного експорту.