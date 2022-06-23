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В Молдові арештували майно проросійського експрезидента Додона

Новини БізнесЦензор Корупція

додон

Прокуратура Молдови наклала арешт на майно колишнього президента Ігоря Додона та його родини.

Про це Додон сам розповів журналістам, які чекали на нього біля будівлі прокуратури, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, до Антикорупційної прокуратури його викликали саме для того, щоб повідомити про арешт майна.

Додон перебуває під домашнім арештом на 30 діб. Його затримали 24 травня, звинуватили за статтями Кримінального кодексу Молдови, які передбачають відповідальність за пасивну корупцію, отримання фінансування політичною партією від злочинної організації, незаконне збагачення та державну зраду.

Дружина експрезидента Галина Додон визнана обвинуваченою у кримінальній справі про корупцію, їй заборонено залишати країну.

Вона визнана співучасником у так званій "справі кулька". У рамках цієї справи проводиться розслідування передачі в червні 2019 року молдовським олігархом Володимиром Плахотнюком, пакета Додону, який на той час обіймав посаду президента Молдлви. З оприлюдненого відеозапису та розмови двох політиків випливало, що в пакеті була велика сума грошей, призначена для фінансування партії соціалістів, яку керував Додон.

Автор: Михайло Орлюк
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Молдова у перший день почала діяти і вичищати свої стайні від кацапського лайна, а Україна задніх пасе як завжди
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24.06.2022 03:39 Відповісти
так весь офіс додонський
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24.06.2022 09:27 Відповісти
хай тікає в Україну.....зелені таких ********** та вважають за сваих....
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24.06.2022 18:08 Відповісти
 
 