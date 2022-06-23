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Українські ІТ-компанії звітують про зростання експорту послуг попри війну

Новини БізнесЦензор IT

іт,іт-експорт

За підсумками роботи у січні-травні 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження від експорту послуг у розмірі $3,18 млрд.

Про це повідомляє IT Ukraine Association з посиланням на дані Національного банку України (НБУ), пише галузеве видання ain.ua.

При цьому, за період березень-травень, вже під час війни, обсяг експорту комп’ютерних послуг збільшився на 6% відносно аналогічного періоду попереднього року та становив $1,7 млрд, зазначають в асоціації.

За оцінками асоціації, станом на 1 червня 2022 року ІТ-компанії та приватні особи-підприємці, які працюють в ІТ-галузі, перерахували до зведеного бюджету України податкових платежів та зборів на суму 29,5 млрд грн.

Згідно з останнім дослідженням IT Ukraine, 56% компаній-учасниць очікує на зростання на 5-30% у 2022 році. 41% компаній розраховують зберегти існуючі обсяги на рівні 50-100%.

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2022 року українська ІТ-індустрія забезпечила $2 млрд експортних надходжень, що на 28% більше ніж за аналогічний період 2021 року ($1,44 млрд).

Експорт ІТ-послуг у 2021 році перевищив $6 млрд, галузь принесла країні понад 4% ВВП України.

Автор: Михайло Орлюк
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Це нормально. За ними майбутнє.

Тим більше це ринок експорту послуг, а він може функціонувати навіть якщо від війни виробництво стало.
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24.06.2022 04:36 Відповісти
Ждем в коментах дебилов на тему "а чем айтишники такие привелигированные?", "а чем металурги хуже?"
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24.06.2022 10:44 Відповісти
Та да. А коли у такого придурка питаєш, в скільки ось ти податків заплатив за минулий місяць, зразу починає "ето нє главноє", але суму не називає.
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24.06.2022 12:27 Відповісти
Если закрыты границы и выхода из страны нет - войди в It и улучши свою жизнь!
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24.06.2022 11:15 Відповісти
То чого ж тоді ІТішники так верещать що їх треба випускати за крдон, бо тут вони не можуть заробляти?
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24.06.2022 14:42 Відповісти
 
 