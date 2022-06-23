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Україна та Польща підписали меморандум про партнерство у сфері геології та мінеральних ресурсів

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госгеонедр

Державна служба геології та надр України та Польський геологічний інститут – Національний дослідний інститут підписали меморандум про взаєморозуміння у секторі геології та мінеральних ресурсів.

Про це повідомив голова Держгеонедр Роман Опімах.

За його словами, пріоритет у співробітництві надаватиметься діджиталізації вторинної геологічної інформації та налагодженню менеджменту первинної геоінформації за стандартами ЄС, регулюванню діяльності з геотермальними джерелами енергії.

Формат співпраці також передбачає:

  • проведення досліджень та робіт з геологічного вивчення надр
  • обмін досвідом щодо уніфікації законодавства у видобувному секторі
  • дослідження умов утилізації відходів та зберігання корисних субстанцій в геологічних структурах
  • аналіз кращих практик щодо збору, зберігання та відкритого доступу до геологічних даних
  • залучення експертів для проведення економічної оцінки (feasibility study) щодо перспектив розробки українських родовищ критичної сировини у рамках підготовки до зеленого переходу

Документ ухвалено на період п’ять років.

Автор: Галина Ялівець
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