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Україна та Польща підписали меморандум про партнерство у сфері геології та мінеральних ресурсів
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Державна служба геології та надр України та Польський геологічний інститут – Національний дослідний інститут підписали меморандум про взаєморозуміння у секторі геології та мінеральних ресурсів.
Про це повідомив голова Держгеонедр Роман Опімах.
За його словами, пріоритет у співробітництві надаватиметься діджиталізації вторинної геологічної інформації та налагодженню менеджменту первинної геоінформації за стандартами ЄС, регулюванню діяльності з геотермальними джерелами енергії.
Формат співпраці також передбачає:
- проведення досліджень та робіт з геологічного вивчення надр
- обмін досвідом щодо уніфікації законодавства у видобувному секторі
- дослідження умов утилізації відходів та зберігання корисних субстанцій в геологічних структурах
- аналіз кращих практик щодо збору, зберігання та відкритого доступу до геологічних даних
- залучення експертів для проведення економічної оцінки (feasibility study) щодо перспектив розробки українських родовищ критичної сировини у рамках підготовки до зеленого переходу
Документ ухвалено на період п’ять років.
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