Україна та Польща підписали меморандум про партнерство у сфері геології та мінеральних ресурсів

Державна служба геології та надр України та Польський геологічний інститут – Національний дослідний інститут підписали меморандум про взаєморозуміння у секторі геології та мінеральних ресурсів.

Про це повідомив голова Держгеонедр Роман Опімах.

За його словами, пріоритет у співробітництві надаватиметься діджиталізації вторинної геологічної інформації та налагодженню менеджменту первинної геоінформації за стандартами ЄС, регулюванню діяльності з геотермальними джерелами енергії.

Формат співпраці також передбачає:

проведення досліджень та робіт з геологічного вивчення надр

обмін досвідом щодо уніфікації законодавства у видобувному секторі

дослідження умов утилізації відходів та зберігання корисних субстанцій в геологічних структурах

аналіз кращих практик щодо збору, зберігання та відкритого доступу до геологічних даних

залучення експертів для проведення економічної оцінки (feasibility study) щодо перспектив розробки українських родовищ критичної сировини у рамках підготовки до зеленого переходу

Документ ухвалено на період п’ять років.