Росія може штучно затягнути плановий ремонт "Північного потоку", – FT

Газета Financial Times ставить під сумнів технічну обґрунтованість щорічного планового обслуговування газопроводу "Північний потік", беручи в заголовку відповідної статті слово "обслуговування" ("maintenance") в лапки.

Тим часом терміни проведення планового зупинки на Nord Stream з 11 по 21 липня 2022 року були затверджені та опубліковані ще у вересні минулого року, передає Інтерфакс-Україна.

"Уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням свого основного експортного газопроводу, щоб повністю перекрити постачання газу до країни, що підвищить ризик енергетичної кризи взимку в найбільшій економіці Європи. Ситуація з поставками досить напружена, навіть без відключення NS1 ("Північний потік-1", – ред.)", – пише FT.

Карстен Ролл із німецької бізнес-конфедерації BDI зазначив, що у попередні періоди ремонту NS1 "Газпром" заповнював дефіцит, відправляючи Німеччині більше газу через Україну або трубопроводом "Ямал-Європа" через Польщу.

"Але є побоювання, що цього року вони цього не зроблять", – сказав Ролл.

"Вони вже скоротили потоки через NS1 на 60% і не компенсували це збільшенням потоків через інші трубопроводи", – додав він.

Читайте також: Голова "Газпрому" не планує відновлювати обсяги постачання газу в ЄС

Ролл також припустив, що "Газпром" може використовувати планове технічне обслуговування NS1 "як привід для припинення постачання газу на більш тривалий термін, посилаючись на різні технічні причини".

У свою чергу глава асоціації трейдерів Zukunft Gas Тімм Келер дійшов висновку, що дії "Газпрому" – "це недружній крок".

Україна оголосила форс-мажор на прийом газу по одному з газотранспортних коридорів, що проходять через країну, скоротивши тим самим можливості для транзиту. А використання газопроводу "Ямал-Європа" заборонено російськими контрсанкціями, введеними у відповідь на санкції Варшави щодо "Газпрому". Поточні поставки NS1 скорочені через те, що основне технологічне обладнання магістралі – газові турбіни Siemens – не можуть повернутися до Росії із заводу в Монреалі через санкції Канади.

Однак виконавчий директор RWE Маркус Креббер "цілком ясно" побачив у скороченні поставок магістраллю "політичні" причини, "бо не тільки по "Північному потоку" газ йде нижче контракту, а й іншими газопроводами".

"Яка гарантія того, що наприкінці технічного обслуговування ви дійсно повернете постачання газу?" – цитує газета питання на адресу "Газпрому" з боку аналітика Energy Aspects Джеймса Уодделла.

FT також наводить висловлювання міністра економіки Німеччини Роберта Хабека щодо того, що він не виключає подальшого скорочення постачання газу.

"З огляду на поточну ситуацію ми повинні припустити, що Путін готовий ще більше скоротити потік газу", – заявив чиновник.

Наразі запаси газу в ПСГ Європи становлять 55,36%, свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe. Поточний рівень заповненості відстає від середнього за п'ять років на 1,7 процентних пункти. Із цього року ЄС запровадив жорстке регулювання використання підземних сховищ. До початку сезону відбору у 2022 році запаси мають бути не менше 80% від потужності ПСГ, у наступні – 90%.

"Здається, Росія хоче показати Європі, що їй не вдасться заповнити свої газові сховища. У мене таке відчуття, що вона намагається підірвати мету Європи щодо доведення рівня зберігання газу до 90% до 1 листопада і тим самим політично послабити Європу", - констатує Тимм. Келер.