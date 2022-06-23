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Телекомунікаційний гігант Cisco остаточно йде з Росії

Новини БізнесЦензор IT

cisco

Один з найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі – американська корпорація Cisco – припиняє бізнес у Росії та Білорусі.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті компанії.

"Ми продовжуємо уважно стежити за війною в Україні. Зараз ми прийняли рішення почати впорядковане згортання нашого бізнесу в Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні.

При цьому компанія обіцяє надати підтримку своїм співробітникам у цих країнах у цьому процесі.

Водночас Cisco наголошує, що продовжує використовувати свої ресурси, щоб допомогти співробітникам, установам і жителям України.

"Ми будемо спілкуватися безпосередньо з клієнтами, партнерами та постачальниками, щоб вирішити наші фінансові питання, включаючи відшкодування передоплачених послуг і домовленостей про програмне забезпечення, у межах, допустимих відповідно до чинних законів та правил", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня Cisco заявила про призупинення ділових операцій, включаючи продаж та надання послуг у Росії та Білорусі на найближче майбутнє, а також про безкоштовну допомогу клієнтам в Україні.

Cisco Systems, Inc. – американська транснаціональна корпорація, яка є найбільшим у світі виробником мережевого обладнання, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації та комутації, а також для потреб комерційного ринку IP-комунікацій і корпоративного ринку.

Автор: Михайло Орлюк
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Ось ці могли б не просто піти -- а відізвати всі ліцензії -- та відповідно відімкнути обладнання без ліцензій!
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23.06.2022 23:37 Відповісти
Ты подожди, без обновления прошивок вскоре их оборудование превратится в кирпич, а обновлений не будет . А как они наладят ремонт и поставки нового оборудования вообще непонятно. Только серый импорт, но там цены, обьемы и сроки поставки будут конские.
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24.06.2022 07:45 Відповісти
Как ITшник скажу. Они *** скоро в рельсу или накрайняк Смольный будут звонить)
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24.06.2022 11:48 Відповісти
иепер хто остався - той зашквар
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24.06.2022 02:02 Відповісти
это те у кого хуавей все ворует!?
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24.06.2022 12:11 Відповісти
 
 