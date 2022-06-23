Найбільший російський видобувач срібла поскаржився на складнощі зі збутом

Найбільший російський видобувач срібла Polymetal заявив про накопичення на своїх складах зливків срібла через складності зі збутом.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що зараз Polymetal не продає (ні безпосередньо, ні опосередковано) свою продукцію Центральному Банку РФ або його афілійованим особам.

"Компанія продовжує накопичувати запаси срібних злитків через відсутність надійних каналів експорту та можливостей збуту на внутрішньому ринку. Ідуть переговори про постачання з міжнародними комерційними та промисловими структурами. Очікується, що у 2022 році частка срібних зливків у структурі реалізації становитиме менше 5%", – сказано в повідомленні.

Через обмеження, введені в КНР у зв'язку з COVID-19, а також під впливом санкцій зберігаються значні труднощі у логістиці продажів, що веде до уповільнення обороту запасів та зростання витрат на реалізацію. Група очікує, що відставання продажів від виробництва і за цим обсяги запасів готової продукції досягнуть максимальних значень у вересні.

Також в компанії повідомляють, що Японія приєдналася до західних країн і запровадила додаткові санкції щодо Росії, заборонивши експорт промислових товарів та технологій, тому Polymetal продовжує адаптувати закупівлі під поточні реалії, планомірно замінюючи санкційне обладнання, витратні матеріали та ТМЦ на російські та зарубіжні аналоги.