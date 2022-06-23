ДТЕК Ахметова відсудив у державного "Укренерго" 2,4 мільярда

Верховний Суд став на бік енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова у судових суперечках з державним "Укренерго" щодо заборгованості державної компанії за оплату електроенергії на балансуючому ринку.

Зокрема, 15 червня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Укренерго" та підтвердив рішення судів попередніх інстанцій про стягнення з "Укренерго" 1,32 млрд грн заборгованості перед "ДТЕК Західенерго" з оплати електроенергії на підставі договору про участь у балансуючому ринку від 27 травня 2019 року, повідомляє Finbalance.

Крім того, 8 червня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Укренерго" в справі за позовом "ДТЕК Східенерго" про стягнення з держкомпанії 633 млн грн заборгованості, яка виникла внаслідок неналежного виконання відповідачем зобов’язань за договором про участь у балансуючому ринку.

8 лютого Верховний Суд підтвердив рішення судів попередніх інстанцій, які вирішили стягнути з "Укренерго" на користь "ДТЕК Дніпроенерго" 399,4 млн грн заборгованості, що сформувалася через неналежне виконання держкомпанією зобов`язань за договором про участь у балансуючому ринку.

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Як повідомлялося, крім заборгованості "Укренерго" перед компаніями з групи ДТЕК існує заборгованість структур ДТЕК перед "Укренерго", яку приватний холдинг не визнає.

Зокрема, холдинг ДТЕК Ахметова, який є найбільшим експортером електроенергії, перестав сплачувати тариф на передачу електроенергії під час її експорту. ДТЕК пояснював це тим, що експортери у країнах ЄС не сплачують тариф на передачу, а Україна взяла на себе зобов'язання щодо синхронізації свого законодавчого поля з ЄС.

ДТЕК також отримав рішення судів на свою користь у цьому питанні.

Через це наприкінці січня НЕК "Укренерго" звернулася до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) з проханням врегулювати проблему з компанією "Д.Трейдінг" із групи ДТЕК Ріната Ахметова, яка відмовляється сплачувати тариф на передачу електроенергії у разі експорту та станом на 16 грудня 2021 року заборгувала державній компанії 1,04 млрд грн.