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Ахметов (1568) борг (1765) електроенергія (2931) ДТЕК (1259) Укренерго (1360)

ДТЕК Ахметова відсудив у державного "Укренерго" 2,4 мільярда

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ахметов

Верховний Суд став на бік енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова у судових суперечках з державним "Укренерго" щодо заборгованості державної компанії за оплату електроенергії на балансуючому ринку.

Зокрема, 15 червня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Укренерго" та підтвердив рішення судів попередніх інстанцій про стягнення з "Укренерго" 1,32 млрд грн заборгованості перед "ДТЕК Західенерго" з оплати електроенергії на підставі договору про участь у балансуючому ринку від 27 травня 2019 року, повідомляє Finbalance.

Крім того, 8 червня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Укренерго" в справі за позовом "ДТЕК Східенерго" про стягнення з держкомпанії 633 млн грн заборгованості, яка виникла внаслідок неналежного виконання відповідачем зобов’язань за договором про участь у балансуючому ринку.

8 лютого Верховний Суд підтвердив рішення судів попередніх інстанцій, які вирішили стягнути з "Укренерго" на користь "ДТЕК Дніпроенерго" 399,4 млн грн заборгованості, що сформувалася через неналежне виконання держкомпанією зобов`язань за договором про участь у балансуючому ринку.

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Як повідомлялося, крім заборгованості "Укренерго" перед компаніями з групи ДТЕК існує заборгованість структур ДТЕК перед "Укренерго", яку приватний холдинг не визнає.

Зокрема, холдинг ДТЕК Ахметова, який є найбільшим експортером електроенергії, перестав сплачувати тариф на передачу електроенергії під час її експорту. ДТЕК пояснював це тим, що експортери у країнах ЄС не сплачують тариф на передачу, а Україна взяла на себе зобов'язання щодо синхронізації свого законодавчого поля з ЄС.

ДТЕК також отримав рішення судів на свою користь у цьому питанні.

Через це наприкінці січня НЕК "Укренерго" звернулася до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) з проханням врегулювати проблему з компанією "Д.Трейдінг" із групи ДТЕК Ріната Ахметова, яка відмовляється сплачувати тариф на передачу електроенергії у разі експорту та станом на 16 грудня 2021 року заборгувала державній компанії 1,04 млрд грн.

Автор: Михайло Орлюк
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Навіщо Україні Ахметов?
Просто уявляю - Ахметова немає, а статки залишились, є чим армії платити )
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23.06.2022 22:40 Відповісти
Так виходить наче Україна зобов'язана відгодовувати за рахунок бюджету всяких рашистських олігархів. Розірвати договори, відкрити справу за корумпування представників влади у АП з метою наживи і конфіскувати всі незаконно нажиті активи
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24.06.2022 03:52 Відповісти
Це той чувак, який здав донбас, ще хоче і надалі грабувати Україну? А чого він не в армії з автоматом і не захищає свої статки, чи вони не його, а народні? Чому народ винен вмирати за його барахло? Скотиняка!
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24.06.2022 09:33 Відповісти
 
 