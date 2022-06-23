Держгеокадастр змінив принцип розгляду заяв про реєстрацію земельних ділянок

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру запроваджує принцип випадковості при розгляді заяв про державну реєстрацію земельної ділянки та внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру для низки транзакцій.

Як повідомляє пресслужба Держгеокадастру, відповідну функціональну можливість в частині визначення державних кадастрових реєстраторів впроваджено в програмному забезпеченні Держземкадастру з 23 червня.

Зокрема, за принципом випадковості будуть розглядатися заяви для таких транзакцій:

здійснення державної реєстрації земельної ділянки у випадку, якщо існує повне співпадіння меж земельної ділянки;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей та змін до них про земельні ділянки щодо: цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, нормативно грошової оцінки земель, віднесення земельної ділянки до земель іншої адміністративно-територіальної одиниці (зміна адреси), обмеження у використанні земельної ділянки;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земельної ділянки;

внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про обмеження у використанні земельної ділянки;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей/змін про права суборенди, сервітуту.

Як повідомлялося, Кабмін 7 травня вирішив відновити роботу автоматизованої системи Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану.

Водночас було встановлено перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до Державного земельного кадастру.

Рішення Кабміну також визначало особливості функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану. Серед іншого, було обмежено оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру через Публічну кадастрову карту.