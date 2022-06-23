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Кабмін ініціював санкції проти підконтрольної "Роснєфтєгазу" гонконгського трейдера

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blackstone

Кабінет міністрів України запропонував Раді нацбезпеки та оборони запровадити санкції щодо гонконгської Blackstone Trading Limited (BTL).

Згідно з розпорядженням №513-р від 21 червня 2022 року, BTL приховано контролюється та веде фінансово-господарську діяльність на користь АТ "Роснєфтєгаз" (Москва), передає Інтерфакс-Україна.

На сайті BTL зазначено, що компанія займається постачанням енергоносіїв із різних джерел на міжнародні ринки, є трейдером нафти та нафтопродуктів.

Раніше про ініціативу введення санкцій проти "Роснєфтєгазу" та афілійованих з нею підприємств, у тому числі ТОВ "Татойл" (Київ) повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, санкції передбачають блокування активів та запобігають виведенню капіталу з України. У зв'язку з цим, держава прозорим і законним способом працює над тим, щоб конфіскувати всі активи, пов'язані з державою-агресором.

"Роснєфтєгаз", 100% якої належить РФ в особі Росмайна, управляє активами в галузі нафтової, газової та електроенергетичної промисловості.

Автор: Галина Ялівець
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