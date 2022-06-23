Ресторани McDonald’s можуть відновити роботу в Україні у серпні

Мережа ресторанів McDonald’s може почати відновлювати роботу своїх закладів в Україні з серпня, якщо до цього вдасться узгодити питання безпеки.

Про це повідомляє "Forbes Україна" з посиланням на керівника одного з київських ресторанів McDonald’s.

Водночас голова компанії в Україні Юлієя Бадрітдінова строки відкриття ресторанів не назвала і відмовилася коментувати перемовини з МЗС про відновлення їх роботи.

"Зараз ми працюємо над оновленням протоколів безпеки. Цей процес, поміж іншого, включає перегляд кожної нашої локації на предмет наявності поряд бомбосховищ. Коли звучить сигнал "повітряна тривога", ресторани терміново мають зачинятися, що само по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів", – розповіла вона в інтерв’ю виданню, наголосивши, що McDonald’s не буде працювати під час повітряних тривог.

Бадрітдінова додала, що також необхідно відновити мережу постачань.

"Переважна більшість наших постачальників працюють, але через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закупати в інших регіонах чи країнах", – пояснила голова представництва компанії.

За її словами, внаслідок бойових дій постраждали 9 із 107 ресторанів мережі в Україні.

Читайте також: McDonald's продав бізнес в Росії своєму місцевому партнеру

Вона також розповіла, що компанія продовжує платити зарплату своїм співробітникам в Україні та займатися кількома благодійними проєктами.

"Ми виплачуємо зарплати. Оплатили всі рахунки партнерів за надані послуги і продовжуємо сплачувати всі, які виникають. Сплачуємо, звичайно, всі податки. Це десятки мільйонів доларів за ці місяці для команди, в якій більш ніж 10 000 людей", – уточнила Бадрітдінова.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська влада веде перемовини з американською компанією McDonald’s про відновлення роботи її мережі ресторанів.

Хоча раніше у пресслужбі McDonald’s заявляли, що ресторани мережі в Україні не працюватимуть "доки зберігатимуться загрози атак".

Нагадаємо, перший заклад McDonald’s в Україні відкритий 24 травня 1997 року в Києві. Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.